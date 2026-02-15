Ballina Auto Mini Cooper nuk heq dorë nga butonat me prekje fizike

Ekranet me prekje janë ende një temë e nxehtë.

Menjëherë pas shfaqjes së iPhone, prodhuesit e veturave iu përkushtuan tërësisht teknologjisë së ekranit, duke shtuar ekrane masive dhe gjithëpërfshirëse në qendër të automjeteve të tyre.

E gjitha kjo në një përpjekje për të tërhequr brezin e ardhshëm të blerësve.

Ja ku qëndron problemi: klientët reaguan shpejt ndaj mbingarkesës së ekranit me prekje, duke kërkuar që prodhuesit të rikthejnë edhe kontrollet më themelore me prekje në automjetet e tyre.

Deri më tani, marka si Audi, Hyundai dhe Volkswagen – disa pasi u kritikuan publikisht – tashmë janë pajtuar, ndërsa edhe kompani të tjera e kanë ndjerë presionin.

BMW Group ka qenë optimist për teknologjinë e ekraneve me prekje.

Megjithatë, kompania ende e kupton se blerësit nuk duan domosdoshmërisht “të përmbyten” me ekrane në çdo hap.

Për shembull, iX3 i ri ka një ekran qendror masiv, por ruan shumë nga kontrollet e tij me prekje.

Mini planifikon të ndjekë një strategji të ngjashme.

Në qendër të identitetit të brendësisë së Mini-t është ekrani karakteristik i rrumbullakët me prekje.

I prezantuar në vitin 2023, ekrani OLED rrethor vjen me një numër karakteristikash të veçanta.

Për fat të mirë, ai ekran nuk do të zhduket askund.

