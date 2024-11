Ministrat e Jashtëm të G7-s diskutojnë situatën në Ukrainë dhe Indo-Paqësor

Ministrat e Jashtëm të shtatë vendeve të industrializuara u takuan në Italinë qendrore në ditën e dytë me radhë, ku diskutohen çështjet më të fundit globale, me fokus Ukrainën dhe Indo-Paqësorin.

Ministrat nga vendet e grupit G7 u mblodhën në qytetin Fiuggi për t’u fokusuar kryesisht në luftën në Ukrainë, me pjesëmarrjen e ministrit të Jashtëm ukrainas, Andrii Sybiha.

Ministrat do të diskutojnë gjithashtu për situatën në rajonin e Indo-Paqësorit përpara se të trajtojnë çështjet në rajone të tjera, përfshirë Venezuelën.

Gjatë ditës së djeshme, që ishte dita e parë e takimit, ministrat diskutuan për situatën në Lindjen e Mesme.

Takimi pritet të përfundojë me një deklaratë përfundimtare dhe do të shënojë fundin e presidencës italiane me grupin G7, rol që Kanadaja do të marrë për vitin 2025.

G7-a është një forum jozyrtar që bashkon Italinë, Kanadanë, Francën, Gjermaninë, Japoninë, Britaninë e Madhe dhe ShBA-në.