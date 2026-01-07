Ministri belg i Mbrojtjes: “Lidershipi i dobët” e lë Evropën “të varur” nga SHBA-ja

Ministri i Mbrojtjes i Belgjikës, Theo Francken, ka deklaruar se dekada të tëra lidershipi të dobët dhe investime të pamjaftueshme në aftësitë ushtarake e kanë lënë Evropën shumë të varur nga SHBA-ja për sigurinë e saj, transmeton Aandolu.
Duke folur para Komitetit të Mbrojtjes së Parlamentit Federal të Belgjikës, siç raporton transmetuesi VRT, Francken adresoi tensionet globale në rritje, duke përfshirë veprimin e fundit ushtarak të SHBA-së në Venezuelë dhe pasigurinë strategjike rreth Grenlandës.
“Viti i ri ka ardhur si një stuhi”, tha ai, duke e përshkruar situatën aktuale si një paralajmërim të sfidave që do të vijnë.
Francken argumentoi se përqendrimi i Evropës te fuqia e butë, në kurriz të fuqisë së fortë gjatë 30 viteve të fundit, ka krijuar një realitet të ashpër.
“Një botë në të cilën vizioni ynë për rendin juridik ndërkombëtar nuk ndahet nga të gjithë. Të fortët bëjnë çfarë të duan, të dobëtit vuajnë atë që duhet”, tha Francken, duke shtuar se vendet pa kapacitete të besueshme ushtarake rrezikojnë të mbeten në hije në çështjet ndërkombëtare.
Ai theksoi se Belgjika dhe Evropa mbeten “thellësisht të varura” nga mbështetja ushtarake e SHBA-së, si në konfliktin e vazhdueshëm në Ukrainë, ashtu edhe për mbrojtjen e tyre kombëtare.
Francken kritikoi “hipokrizinë” e vënies në dyshim të besueshmërisë amerikane, ndërkohë që këmbënguli që forcat evropiane të veprojnë vetëm me mbështetjen e SHBA-së, duke ia atribuuar këtë varësi viteve të shkurtimeve buxhetore dhe boshllëqeve strukturore në inteligjencë, mbrojtjen ajrore, furnizimin ajror me karburant dhe dronët.
“Pse jemi kaq të dobët? Sepse e kemi shkurtuar plotësisht buxhetin e mbrojtjes. Në çfarë pozite e kemi vënë veten? Në çfarë pozite na ka sjellë udhëheqja e dobët evropiane?”, u shpreh ai.
Sa i përket Grenlandës, Francken konfirmoi se nuk ka pasur asnjë kërkesë për dislokimin e trupave belge, as nga BE-ja, as nga Danimarka apo NATO-ja, duke theksuar se nuk është planifikuar asnjë përfshirje ushtarake belge në Grenlandë.
Këto deklarata vijnë pas pohimeve të përsëritura të presidentit amerikan, Donald Trump dhe anëtarëve të administratës së tij, të cilët kanë sugjeruar se SHBA-ja po shqyrton “të gjitha opsionet” lidhur me Grenlandën, përfshirë edhe përdorimin e forcës, komente që kanë shkaktuar shqetësim në mbarë Evropën.