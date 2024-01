Ministri çek: Integrimet e Kosovës në BE, lidhen ngushtë me rrjedhën e dialogut Prishtinë-Beograd

Ministri për Çështje Evropiane të Republikës Ceke, Martin Dvořák, deklaroi se integrimet e mëtutjeshme të Kosovës në Bashkimin Evropian, janë të lidhura ngushtë më rrjedhën e dialogut Prishtinë-Beograd.

Gjatë një konference të përbashkët me zëvendëskryeministrin e Kosovës, Besnik Bislimin, ministri çek e përshëndeti liberalizimin e vizave.

Ndër të tjerash, Dvořák rikonfirmoi edhe njëherë mbështetjen e Çekisë për anëtarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare.

“Integrimet e mëtutjeshme të Kosovës në BE, janë të lidhur ngushtë me dialogun me Beogradin. Çekia në afat të gjatë ka qenë mbështetëse e përpjekjeve euroatlantike të Kosovës, apo rritjet e bëra gjatë presidencës së Çekisë, qoftë Këshillit të Evropës. Jam i kënaqur që qytetarët e Kosovës mund të udhëtojnë në shtetet e BE-së. Po ashtu, konfirmoi që mbështetjen e vazhdueshme të Çekisë për anëtarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare, përfshirë edhe anëtarësimin në Këshillin e Evropës. Sic e ritheksova, Çekia ka qenë dhe vazhdon të jetë një mik i afërt i Kosovës”, deklaroi Dvořák para mediave.

Ministri çek paraprakisht është takuar edhe me presidenten e vendit, Vjosa Osmani, derisa kanë folur për situatën aktuale politike dhe atë të sigurisë, forcimin e marrëdhënieve bilaterale dhe stabilitetin rajonal, Njëherit është theksuar domosdoshmëria e anëtarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, në NATO dhe BE.