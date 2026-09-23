Ministri Hoxha: Karta e Adriatikut, shtyllë e vlefshme e sigurisë rajonale dhe bashkëpunimit euroatlantik

Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë, Ferit Hoxha, ka deklaruar se më shumë se dy dekada pas krijimit të saj Nisma SHBA-Karta e Adriatikut (A5) mbetet një shtyllë e vlefshme e sigurisë rajonale dhe bashkëpunimit euroatlantik, transmeton Anadolu.
Hoxha ka marrë pjesë në takimin e Ministrave të Jashtëm të Kartës së Adriatikut, të organizuar nën kryesinë e Kroacisë, në Nju Jork, ku po qëndron në kuadër të punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.
Në një reagim në rrjetet sociale, Hoxha ka theksuar se në takim ka theksuar se siguria sot shtrihet shumë përtej kërcënimeve konvencionale.
“Për t’u përballur me sfidat e sotme, nga kërcënimet kibernetike dhe siguria energjetike deri te Manipulimi dhe Ndërhyrja e Informacionit të Huaj, ne duhet të vazhdojmë të forcojmë rëndësinë dhe efektivitetin e Kartës(A5), ashtu siç duhet të thellojmë dhe zgjerojmë bashkëpunimin rajonal në tërësi”, është shprehur Hoxha.
Ai ka shtuar se siguria në Ballkanin Perëndimor kërkon më shumë se sa qëndrueshmëri, sipas tij kërkon gjithashtu përfshirje. “Stabiliteti i qëndrueshëm mund të arrihet vetëm kur të gjitha vendet dhe shoqëritë në rajon të jenë plotësisht të integruara në kornizat e bashkëpunimit, sigurisë dhe përgjegjësisë së përbashkët që mbështesin të ardhmen tonë të përbashkët”, ka shtuar kryediplomati Hoxha.
“Kërkesa për anëtarësim e Kosovës ka qenë në pritje për një kohë shumë të gjatë. Avancimi i kësaj çështjeje do të forconte kohezionin rajonal dhe do të forconte kapacitetin tonë kolektiv për t’u përballur me sfidat e përbashkëta të sigurisë. Një A5 e hapur, e adaptueshme, më e fortë dhe më gjithëpërfshirëse do të thotë një Ballkan Perëndimor më i sigurt dhe mbetet jetik për të ardhmen tonë të përbashkët euroatlantike”, ka theksuar ministri Hoxha.
Shqipëria, Maqedonia (sot Maqedonia eVeriut), Kroacia dhe SHBA-ja, nënshkruan në maj 2003 “Kartën e Adriatikut”, që kishtesi synim të promovonte dhe fuqizontebashkëpunimin rajonal dhe sigurinë, por edhe të rriste ndërveprimin dhe adoptimin estandardeve, nëpërmjet stërvitjeve të përbashkëta dhe aktiviteteve të bashkëpunimit të njësive respektive. Në dhjetor 2008, Mali i Zi dhe Bosnjë eHercegovina iu bashkuan zyrtarisht nismës, duke shndërruar iniciativën në A-5.