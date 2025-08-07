Ministri i Jashtëm i Libanit: Vendimi për çarmatosjen e Hezbollah-it është përfundimtar

Ministri i Jashtëm i Libanit, Youssef Raggi, ka deklaruar se vendimi për të vendosur të gjitha armët nën kontrollin ekskluziv të shtetit deri në fund të vitit është i pandryshueshëm dhe reflekton vullnetin e popullit libanez.
“Ky vendim është mbi të gjitha një përgjigje ndaj aspiratave të popullit libanez,” shkroi Raggi në një postim në rrjetet sociale. “Për ta dhe për komunitetin arab e atë ndërkombëtar, mesazhi ynë është i qartë: vendimi është përfundimtar dhe i vendosur; nuk ka kthim pas.”
Edhe pse nuk e përmendi me emër, deklarata i drejtohet grupit Hezbollah, i cili ka refuzuar vendimin duke thënë se “do ta trajtojë sikur nuk ekziston”.
Hezbollah e ka kritikuar Raggi-n për dështimin e tij për të mobilizuar vendet arabe dhe bashkësinë ndërkombëtare kundër sulmeve të përditshme izraelite dhe pushtimit të vazhdueshëm të pjesëve të jugut të Libanit. /mesazhi