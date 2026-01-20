Ministri i Jashtëm i Polonisë kritikon ftesën e Trumpit për Putinin në Bordin e Paqes

Ministri i Jashtëm i Polonisë, Radoslaw Sikorski kritikoi sot ftesën e Donald Trumpit drejtuar presidentit rus Vladimir Putin për t’u bashkuar me Bordin e Paqes për Gazën, transmeton Anadolu.
“Rivendosja ime është më e mirë se e jotja”, shkroi Sikorski në kompaninë amerikane të mediave sociale X.
Komenti iu referua kritikave se qëndrimi i ashpër i Sikorskit ndaj Rusisë gjatë një mandati të mëparshëm si ministër i Jashtëm përkeqësoi marrëdhëniet e Moskës me Perëndimin.
Muajin e kaluar, Sikorski paralajmëroi për një “rivendosje të marrëdhënieve amerikano-ruse”, duke thënë se Moskës nuk duhet t’i besohet.
Ai ka thënë se negociatat serioze me Moskën do të ndodhin vetëm në kushtet kur Rusia përballet me presion të vazhdueshëm dhe “e kupton se vazhdimi i luftës nuk mund të arrijë objektivat e saj”.
Ftesat për t’u bashkuar me Bordin e Paqes, të cilin Trumpi e ka propozuar të mbikëqyrë përpjekjet për armëpushim dhe ndërtim paqeje, të përqendruara fillimisht në Rripin e Gazës, u janë dërguar dhjetëra liderëve.
Sipas raporteve të medias amerikane, zyrtarët kanë diskutuar zgjerimin e mandatit të bordit në konflikte të tjera globale, përfshirë Ukrainën dhe Venezuelën, duke ngritur pyetje në lidhje me mandatin dhe rolin e tij në lidhje me institucionet tradicionale shumëpalëshe si Kombet e Bashkuara.
Kremlini konfirmoi se e mori ftesën dhe tha se po e shqyrtonte ofertën “për të sqaruar të gjitha detajet”, sipas agjencisë së lajmeve TASS.
Pjesëmarrja e mundshme e Putinit ka tërhequr vëmendjen, duke pasur parasysh luftën e vazhdueshme të Rusisë në Ukrainë dhe statusin e tij nën një urdhër arresti të Gjykatës Ndërkombëtare Penale.