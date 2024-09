Ministri i Jashtëm jordanez kundërshton justifikimin e Iz’raelit për su’lmin në Bregun Perëndimor

Ministri i Jashtëm i Jordanisë, Ayman Safadi, e ka quajtur “gënjeshtër” justifikimin e Izraelit për sulmin e tij në Bregun Perëndimor të pushtuar.

“Ne hedhim poshtë pretendimet e ministrave të saj racistë ekstremistë, të cilët sajojnë rreziqe për të justifikuar vrasjen e palestinezëve dhe shkatërrimin e aftësive të tyre. Pushtimi izraelit i tokës palestineze, krimet izraelite kundër popullit palestinez dhe përshkallëzimi izraelit në rajon janë kërcënimi më i madh për sigurinë dhe paqen”, shkroi Safadi në X.

Ai shtoi se Jordania do të përballet me “çdo përpjekje për të zhvendosur popullin palestinez brenda ose jashtë tokës së tyre të pushtuar me të gjitha aftësitë tona”.

Izraeli filloi operacionin e tij në Bregun Perëndimor të mërkurën, duke pretenduar se kishte në shënjestër grupe që përbëjnë një kërcënim për sigurinë izraelite.