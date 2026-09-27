Ministri i Jashtëm rus Sergey Lavrov: Situata në Bregun Perëndimor po përkeqësohet

Në fjalimin e tij gjatë debateve të përgjithshme të sesionit të 81-të të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në Nju Jork, ministri i Jashtëm i Rusisë, Sergey Lavrov, theksoi se situata në Bregun Perëndimor po përkeqësohet më tej, ndërsa Izraeli intensifikon aktivitetet e tij të ndërtimit të vendbanimeve. Ai bëri thirrje për krijimin e një shteti palestinez bazuar në rezolutat e shumta të Kombeve të Bashkuara.
Lavrov deklaroi se është koha për të zgjidhur çështjen qendrore të Lindjes së Mesme: sigurimin e shtetësisë për popullin palestinez në përputhje me vendimet e shumta të OKB-së.
Sipas tij, rreth një vit më parë, Këshilli i Sigurimit i OKB-së, me iniciativën e Shteteve të Bashkuara, miratoi një plan paqeje për Rripin e Gazës, por paqja ende nuk është arritur atje.
Të moshuarit, gratë dhe fëmijët vazhdojnë të vdesin, ndërsa situata humanitare mbetet kritike.
Ai vuri në dukje se situata në Bregun Perëndimor po degrada, ku Izraeli po rrit aktivitetin e tij të kolonizimit.
“Nëse situata vazhdon kështu, do të jetë e pamundur të krijohet një shtet palestinez. Thjesht nuk do të mbetet hapësirë për të,” theksoi Lavrov.
Ai shtoi se në një rast të tillë, edhe siguria e Izraelit do të mbetet e cenueshme ndaj kërcënimeve të vazhdueshme, diçka që ekspertët e kuptojnë mirë.
Sipas ministrit rus, Kombeve të Bashkuara dhe të gjitha shteteve anëtare u duhet të mendojnë jashtë kornizave tradicionale për të ndaluar këto tendenca të pafavorshme në Lindjen e Mesme dhe zonat përreth.
Ai nënvizoi se dështimi për të krijuar një shtet palestinez do të vazhdojë të mbajë të cenueshme sigurinë e Izraelit.