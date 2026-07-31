Ministri i jashtëm turk dhe homologu saudit diskutojnë situatën e fundit në rajon

Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, diskutoi të premten me homologun e tij saudit, princin Faisal bin Farhan, situatën e fundit në rajon gjatë një bisede telefonike, thanë burime diplomatike turke, transmeton Anadolu.
Fidan dhe princi Faisal diskutuan gjithashtu për përpjekjet për t’u dhënë fund konflikteve në vazhdim, shtuan burimet.
Lufta pesëmujore në Iran është zgjeruar përtej fronteve kryesore, duke përfshirë në konflikt edhe vende të tjera të rajonit.
Arabia Saudite këtë javë iu bashkua SHBA-së në kryerjen e sulmeve ndaj objekteve logjistike dhe depove të armëve që, sipas saj, u përkisnin grupeve të lidhura me Iranin, si kundërpërgjigje ndaj sulmeve me dronë ndaj objekteve të naftës dhe bazave ushtarake në vend.
Forcat e Mobilizimit Popullor të Irakut (PMF) thanë se 20 prej anëtarëve të saj u vranë dhe 32 të tjerë u plagosën në sulmet ajrore.
Pas sulmeve, e ashtuquajtura Rezistenca Islamike në Irak i dha qeverisë irakiane afat deri në mes të gushtit për të marrë masa të forta kundër “agresorëve”, duke kërcënuar me sulme ndaj forcave amerikane dhe saudite.
SHBA-ja gjithashtu ka kryer së fundmi një seri sulmesh në Iran për shkak të mosmarrëveshjeve lidhur me lirinë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit dhe sulmet e Teheranit ndaj aseteve amerikane në rajon, përfshirë edhe në Jordani.
Presidenti amerikan Donald Trump tha të premten se Washingtoni do të vazhdojë ta godasë Iranin “shumë fuqishëm” dhe se dëshiron të “fitojë” luftën që filloi në shkurt, por u pezullua në prill pas një armëpushimi, ndërsa në qershor u nënshkrua një memorandum për finalizimin e një marrëveshjeje paqeje.
Tensionet janë rritur gjithashtu mes Huthive në Jemen dhe Riadit. Grupi ka sulmuar objekte në Arabinë Saudite dhe ka shpallur një bllokadë ndaj anijeve tregtare të lidhura me Arabinë Saudite përmes ngushticës Bab el-Mandeb, e cila lidh Detin e Kuq me Gjirin e Adenit.
Huthit kanë thënë se bllokada është kundërpërgjigje ndaj një sulmi ajror ndaj aeroportit të Sanasë, për të cilin ata fajësuan mbretërinë saudite.