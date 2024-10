Ministri iranian në Bejrut: Ar’mëpushimi në Liban kushtëzohet me atë në Ga’za

Ministri i Jashtëm i Iranit, i cili të premten ka shkuar në Bejrut, ka thënë se Teherani mbështet armëpushimin në vend për sa kohë që bëhet edhe armëpushimi në Gaza.

“Ne mbështesim përpjekjet për armëpushim me kushtin se do të jetë i pranueshëm për popullin libanez, i pranueshëm për rezistencën, dhe së treti, do të jetë në sinkron me një armëpushim në Gaza”, ka thënë Abbas Araghchi.

Araghchi ka thënë se prezenca e tij në Bejrut “në këto rrethana të vështira” dëshmon se Irani qëndron krah Libanit, raportoi SkyNews.

Ndërkohë, komandanti i Gardës Revolucionare të Iranit, Ali Fadavi, ka paralajmëruar se do ta shënjestrojnë infrastrukturën energjetike dhe atë të gazit nëse izraelitët sulmojnë Iranin.