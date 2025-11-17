Ministri izraelit bën thirrje për vrasjen e zyrtarëve të Autoritetit Palestinez

Ministri i Sigurisë Kombëtare i Izraelit, Itamar Ben-Gvir, ka thënë se zyrtarët e Autoritetit Palestinez (AP) duhet të vriten nëse OKB mbështet shtetësinë palestineze.
Shumë media izraelite raportuan komentin e politikanit të ekstremit të djathtë, i cili u bë sot në një takim të partisë Otzma Yehudit.
“Nëse ata përshpejtojnë njohjen e shtetit terrorist palestinez dhe OKB-ja njeh një shtet palestinez, duhet të urdhërohen vrasje të synuara të zyrtarëve të lartë të Autoritetit Palestinez, të cilët janë terroristë për të gjitha qëllimet dhe synimet”, citoi gazeta Jerusalem Post të thoshte Ben-Gvir.
Ministri izraelit shtoi se Presidenti i Palestinës, Mahmoud Abbas, duhet të ndalohet nëse OKB-ja ndërmerr hapa për të mbështetur një shtet palestinez. Ben-Gvir pohoi se Izraeli ka një qeli izolimi “gati për të”.
Komentet e tij erdhën pak para një votimi në Këshillin e Sigurimit të OKB-së mbi një plan armëpushimi në Gaza të paraqitur nga Shtetet e Bashkuara. Propozimi do të mbështeste formimin e një force ndërkombëtare stabilizimi.
Rezoluta sugjeron gjithashtu që OKB-ja do të mbështeste një “rrugë të besueshme drejt vetëvendosjes dhe shtetësisë palestineze”, diçka që qeveria izraelite nën kryeministrin Benjamin Netanyahu ka thënë se e kundërshton fuqimisht.
AP shprehu mbështetjen e saj për propozimin e hartuar nga SHBA-të të premten.