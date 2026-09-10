Ministri turk i teknologjisë: Turqia synon të bëhet qendra kryesore e epokës së Inteligjencës Artificiale

Ministri turk i Industrisë dhe Teknologjisë, Mehmet Fatih Kacir tha sot se Turqia planifikon të vendoset midis vendeve kryesore në teknologjitë e inteligjencës artificiale (IA) përmes investimeve masive dhe një plani të ri kombëtar veprimi, raporton Anadolu.
Duke folur në eventin “GITEX AI Turkiye”, ai deklaroi se qeveria po ofron mbështetje gjithëpërfshirëse për të zgjeruar ekosistemin e inovacionit. Eventi global, i organizuar nga Zyra e Investimeve të Presidencës së Republikës së Turqisë dhe Ministria e Industrisë dhe Teknologjisë, hapi dyert të mërkurën në Qendrën e Panairit të Stambollit.
Agjencia Anadolu vepron si partneri global i komunikimit për eventin ku startup-et, investitorët dhe gjigantët e teknologjisë u mblodhën për t’u zgjeruar në tregje të reja dhe për të zhvilluar bashkëpunime.
Kacir vuri në dukje se vendi ka krijuar 1.700 qendra kërkimore dhe zhvillimi dhe mbështet më shumë se 13 mijë firma në 115 teknoparqe sot. Ministri theksoi suksesin e automobilit kombëtar tërësisht elektrik të Turqisë, Togg, duke shtuar se qytetarët ngasin gati 120 mijë të këtyre automjeteve në rrugë.
Ai shpjegoi se mekanizmat e fondeve publike mobilizuan 2.8 miliardë dollarë për ekosistemin e startup-eve. Qeveria njoftoi së fundmi një ndarje prej 300 milionë dollarësh për fondet e kapitalit sipërmarrës, të cilat do të sjellin më shumë se 750 milionë dollarë në ekosistem, shtoi Kacir.
Ai theksoi se Turqia krenohet me tetë kompani njëbrirëshe (unicorns), të cilat vendi i quan Turcorns dhe synon të prodhojë 100 mijë startup-e teknologjike. Qeveria po transformon ish-terminalin e Aeroportit Ataturk të Stambollit në qendrën më të madhe të startup-eve në botë për të forcuar pozicionin e qytetit si një qendër ndërkombëtare teknologjike, tha ai.
Duke iu drejtuar rritjes së IA-së, Kacir angazhoi 150 milionë dollarë në fonde publike për fondet e kapitalit sipërmarrës të fokusuara në IA. Qeveria gjithashtu lançoi programin HIT-30, një iniciativë mbështetëse prej 30 miliardë dollarësh që përfshin një thirrje prej 1.6 miliardë dollarësh për inteligjencën artificiale për të përshpejtuar transformimin dixhital, deklaroi ai.
Përmes Planit të Veprimit të IA-së të vendit për vitet 2026-2030, qeveria planifikon të ndajë të paktën 2 për qind të programeve të investimeve publike për projekte të inteligjencës artificiale. “Deri në vitin 2030, Turqia do të zgjerojë kapacitetin e qendrës së të dhënave në një gigavat dhe do të mobilizojë të paktën 10 miliardë dollarë investime në sektorin privat për teknologjitë ‘cloud’ dhe infrastrukturën dixhitale”, tha Kacir.
Ai njoftoi se qeveria së shpejti do të publikojë versionin e parë të modelit të madh gjuhësor “BILGE” në gjuhën turke, për zhvilluesit.