Ministria e Bujqësisë këtë vit pritet të ndajë 24 milionë euro për grante

Ministria e Bujqësisë këtë vit do të ndajë 24 milionë euro grante për bujqit. Fermerë dhe ekspertë të bujqësisë thonë se në kuadër të granteve është mirë të ndahen mjete për funksionalizimin e pikave grumbulluese dhe përpunuese të produkteve bujqësore.

Nga Ministria e Bujqësisë nuk kanë treguar për RTK nëse këtë vit planifikojnë të ndajnë mjete për këtë qëllim.

Me qëllim të përkrahjes së fermerëve lokalë, Drejtoria e Bujqësisë në Komunën e Ferizajt, ka hapur ditë më parë thirrjen për aplikim për rregullimin e dhomave ftohëse për ruajtjen e pemëve dhe perimeve.

Investimet në ndërtimin e pikave grumbulluese dhe përpunuese të produkteve bujqësore janë mjaft të nevojshme, thonë ekspertë dhe përfaqësues të bujqve.

Kryetari i Federatës Sindikale të Bujqve, Tahir Tahiri, thotë se është kërkesë e tyre që Ministria e Bujqësisë, në kuadër të granteve, të ndajë mjete për ndërtimin e pikave grumbulluese të produkteve bujqësore.

“Ne kemi propozuar që të ndahet ndonjë shumë e mjeteve dhe të shpallet thirrje edhe për funksionalizimin e pikave grumbulluese. Këto do të mundësonin organizimin, ruajtjen, përpunimin, por edhe eksportin e produkteve bujqësore që prodhojnë bujqit, sidomos në pemëtari e perimtari. Pemë e perime, në kohë të caktuara, kemi mundësi edhe që të eksportojmë”, tha Tahiri.

Krahas investimeve në rritjen e prodhimtarisë bujqësore që duhet të jenë fokusi kryesor i Ministrisë së Bujqësisë, edhe investimet në pikat grumbulluese të produkteve bujqësore kanë rëndësinë e tyre, thotë profesori universitar i bujqësisë, Imer Rusinovci.

“Në mes të sektorit të prodhimit dhe atij të përpunimit ish dashtë të mendohet edhe për qendra të caktuara në nivel vendi si pika grumbulluese. Në këtë mënyrë, fermerët prodhues do të kenë një adresë të saktë se ku do t’i dorëzojnë produktet e tyre, përkatësisht përpunuesit do të kenë idenë se ku mund të gjejnë grumbullimin e produkteve të caktuara bujqësore për fabrikimin dhe finalizimin e tyre në qendrat përpunuese”, tha Rusinovci.

Ministria e Bujqësisë këtë vit pritet të ndajë 24 milionë euro për grante për bujqit. Redaksia ka pyetur këtë ministri se në kuadër të granteve a planifikon të ndajë mjete financiare për ndërtimin e pikave grumbulluese dhe përpunuese të pemëve e perimeve. Por, përkundër interesimit dhe pritjes disaditore, deri në përgatitjen e këtij materiali, nga Ministra e Bujqësisë nuk kanë kthyer ndonjë përgjigje.