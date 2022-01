Ministria e Infrastrukturës: Gjendja e rrugëve është e mirë, shoferët të kenë kujdes gjatë ngasjes në viset malore

Pas reshjeve të vazhdueshme të borës në Kosovë, Ministria e Infrastrukturës thotë se të gjitha rrugët që janë në menaxhimin e saj janë në gjendje të mirë.

Lajmin për Telegrafin e ka bërë të ditur shefi i Departamentit të Mirëmbajtjes së Rrugëve në MI, Gëzim Osmani, duke shtuar se shoferët të kenë kujdes gjatë ngasjes në viset malore.

“Gjendja e rrugëve në tërësi është e mirë. Të gjitha rrugët janë të qarkullueshme për automjete, në rrugët në viset malore vozitje me kujdes të shtuar. Kompanitë e MVD-së të kontraktuara nga MI-ja gjatë tërë kohës punojnë në përmirësimin e gjendjes së rrugëve”, tha Osmani.

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se sot do të mbajë mot i vranët dhe me intervale me diell.

Sipas IHK-së, vranësirat vende-vende mund të sjellin fjolla të dobëta bore.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -8 deri -6 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet -2 deri -1 gradë Celsius. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi i verilindjes.