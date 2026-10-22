Ministria e Shëndetësisë në Gaza: Gjeneratorët e spitaleve drejt ndalimit përfundimtar

Ministria e Shëndetësisë e Gazës paralajmëroi sot se gjeneratorët e energjisë elektrike në spitale mund të ndalojnë së punuari pasi rezervat e naftës operative janë shteruar plotësisht për shkak të bllokadës së vazhdueshme të enklavës nga Izraeli, transmeton Anadolu.
Ministria tha në një deklaratë se ekipet e inxhinierisë po punojnë në kushte të vështira për të monitoruar gjeneratorët dhe për të mbajtur furnizimin me energji elektrike në departamentet kritike të spitalit. “Gjeneratorët kanë qenë në punë për mijëra orë të vazhdueshme pa naftë ose mirëmbajtje të mjaftueshme, duke i çuar ata në pikën përfundimtare të rrezikut mekanik”, tha ministria.
“Nëse motorët e gjeneratorëve digjen për shkak të mungesës së naftës, ato mund të bëhen përgjithmonë të papërdorshëm edhe nëse furnizimet bëhen të disponueshme më vonë”, paralajmëroi ajo. Ministria rinovoi thirrjen e saj për ndërhyrje urgjente, duke thënë se çështja nuk kufizohet më vetëm në sigurimin e naftës operative, por edhe në mbrojtjen e gjeneratorëve të mbetur nga dështimi i plotë.
Të mërkurën, ministria tha se rezervat e naftës së nevojshme për të operuar gjeneratorët e spitaleve kanë mbaruar, duke shtuar se më shumë se 2.500 litra nevojiten urgjentisht çdo muaj për të parandaluar kolapsin e gjeneratorëve të mbetur për shkak të kufizimeve izraelite në hyrjen e furnizimeve operative dhe të mirëmbajtjes.
Ministria paralajmëroi se mungesa e vazhdueshme kërcënon mbylljen e departamenteve mjekësore që shpëtojnë jetë. Në shtator, ajo tha se 70 për qind e gjeneratorëve të spitaleve kishin dalë jashtë funksionit për shkak të mungesës së karburantit, naftës dhe pjesëve rezervë të shkaktuara nga bllokada izraelite.
Spitalet në Gaza janë mbështetur shumë te gjeneratorët për të furnizuar me energji sallat e operacionit, njësitë e kujdesit intensiv, inkubatorët neonatalë, ventilatorët dhe makinat e dializës që kur Izraeli ndërpreu furnizimin me energji elektrike në enklavë në tetor 2023.
Centrali i vetëm elektrik i Gazës ndaloi së funksionuari më 11 tetor 2023, pasi mbeti pa karburant, duke shkaktuar një ndërprerje të plotë të energjisë elektrike ndërsa linjat e energjisë, kabllot dhe rrjetet e shpërndarjes pësuan shkatërrime të gjera gjatë luftës.
Dëmtimi i rrjetit elektrik ka penguar spitalet të rilidhen me rrjetin, duke i detyruar ato të varen nga gjeneratorët për periudha të zgjatura. Kriza e energjisë elektrike ka vazhduar pavarësisht një marrëveshjeje armëpushimi në fuqi që nga 10 tetori 2025, mes kufizimeve të vazhdueshme izraelite mbi furnizimet e nevojshme për të rehabilituar sistemin shëndetësor të Gazës.