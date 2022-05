Ministria tregon se kur do të dalin 100 eurot e Qeverisë për sektorin privat

Ministria e Financave e Kosovës ka treguar se gjatë javës së ardhshme pritet të ekzekutohen 100 eurot e Qeverisë për sektorin privat.

Me anë të një komunikate për media, ministria ka treguar se gjatë javës së ardhshme do të bëhet shqyrtimi i mbi 300 mijë aplikacioneve të punëtorëve të sektorit privat dhe më pas do të dalin edhe mjetet, shkruan lajmi.net.

Ndërkaq, sot është afati i fundit për të aplikuar për këtë masë.

Njoftimi i plotë nga ministria e Financave:

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve njofton qytetarët se sot është afati i fundit për të aplikuar për mbështetje për punëtorët që nuk marrin pagë nga buxheti i shtetit.

Aktualisht, mbi 300 mijë punëtorë kanë aplikuar për mbështetje financiare prej 100 Euro.

Gjithashtu, vlen të theksohet se MFPT tashmë ka themeluar Komisionin Zbatues për vlerësimin e aplikacioneve dhe gjatë javës së ardhshme pritet të bëhet shqyrtimi i tyre dhe ekzekutimi i mjeteve.