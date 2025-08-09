Ministrja palestineze: Ideologjia ekspansioniste e Izraelit synon marrjen e Palestinës

Ministrja e Jashtme e Palestinës, Varsen Aghabekian Shahin, tha se ajo pret që komuniteti ndërkombëtar të mbrojë ligjin ndërkombëtar dhe humanitar.
“Sfida që po përjeton Palestina prej 22 muajsh është asgjë tjetër veçse një gjenocid, pjesë e ideologjisë ekspansioniste të Izraelit që synon të marrë të gjithë territorin e shtetit të pushtuar të Palestinës,” tha ajo për Al Jazeera nga Ramallah.
Ajo theksoi se, nëse SHBA dhe presidenti Donald Trump duan të ndërtojnë paqe, duhet të merren me të drejtat e palestinezëve, sepse nuk do të ketë paqe të vërtetë në Izrael, Palestinë, rajon apo botë, nëse nuk respektohen të drejtat e tyre të garantuara nga Karta e OKB-së.
Shahin shtoi se palestinezët duhet të vendosin për lidershipin në Rripin e Gazës, duke theksuar se autoriteti ligjor atje është Organizata për Çlirimin e Palestinës, dhe nëse Gaza “dëshiron të rikthehet në bërthamë” dhe të ndryshojë qeverisjen, duhet të vihet nën drejtimin e Autoritetit Palestinez. /mesazhi