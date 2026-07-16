Ministrja serbe “i kërkon falje Vuçiqit e Serbisë” pas deklaratës për spastrimin etnik të Kosovës, jo shqiptarëve

Ministrja serbe e Administratës Shtetërore dhe Vetëqeverisjes Lokale e Serbisë, pretendoi sot se deklarata e saj “për spastrimin etnik të Kosovës” është nxjerrë nga konteksti dhe i kërkoi falje.
Kërkim falja e saj, siç raporton Nova.rs është vetëm ndaj presidentit Aleksandar Vuçiq, Qeverisë së Serbisë dhe kryeministrit Gjuro Macut.
Paunoviq për mediat në Serbia e konsideroi keqdashëse që “vetëm shtatë sekonda nga i gjithë emisioni” u nxorën dhe se kjo sipas pretendimit të sja, u shndërrua në një çështje politike.
“Kjo është historia ime, jo një deklaratë. Është e pakëndshme të shpjegosh se kjo nuk është politikë e presidentit apo e qeverisë”, tha ajo.
Ajo e vlerësoi vendimin e autoriteteve të Kosovës për ta shpallur atë person non grata si një paradoks.
Paunoviq e quajti paradoks edhe vendimin e Kosovës për ta shpallur “non grata”, duke thënë se ndalimi i përhershëm i hyrjes në Kosovë është vendosur nga, siç i quajti ajo, “institucionet e përkohshme të Kosovës”. Ajo shtoi se prej katër vjetësh nuk ka mundur të hyjë në Kosovë.