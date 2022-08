Miti që keni besuar nuk ekziston më, i vetmi ushqim që nuk duhet të konsumoni në darkë

Drithëra me sheqer

Është koha të ndajmë një fakt nga fiksimi kur bëhet fjalë për drithërat. Një tas i mbushur plot me drithëra dhe me qumësht para se të flesh nuk është zgjidhje e keqe, por jo shumë e rekomanduar për darkën. Por sidomos nëse drithërat janë me ëmbëltues — që shumica prej tyre janë (ngjyrosës, shurup apo çdo lloj tjetër ëmbëltuesi). Sheqeri mund të të ngacmojë gjatë natës, të rritë presionin e gjakut.

Lajm i mirë është se të gjitha drithërat nuk janë jashtë kufijve. Kontrollo etiketat me kujdes dhe zgjidh markat që përmbajnë drithëra të plota, pa sheqer dhe me shumë fibra. Një filxhan drithëra është i mirë, por një tas para gjumit nuk do të të ndihmojë të ndihesh e qetë para gjumit.

Një alternativë më e mirë kosi grek

Një zgjedhje e mençur për darkën (pas orës 8) është kosi grek. Përmban proteina, ka pak yndyrë, por është mjaft i lehtë për të mos rënduar stomakun. Një filxhan kos grek me boronica është një zgjidhje e shëndetshme.