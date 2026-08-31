Mitsubishi rikthehet fuqishëm me 7 modele të reja, ja çfarë po përgatit

Rënia e Mitsubishi në Amerikën e Veriut nuk mund të anashkalohet.
Ai kaloi nga një rekord shitjesh prej 345,111 automjetesh në vitin 2002 në vetëm 94,754 vitin e kaluar.
Por prodhuesi japonez në vështirësi ka një plan për t’u rikuperuar.
I ndihmuar nga partneriteti me Nissan, marka parashikon rinovimin e produkteve ekzistuese dhe zgjerimin e linjës me modele të reja.
Hapi i parë i punës është rritja e portofolit të saj në SHBA nga katër në gjashtë automjete deri në fund të vitit 2027, duke u dhënë shitësve atë që ata kanë kërkuar: modele shtesë.
Nga tani deri në fund të vitit të ardhshëm, Mitsubishi do të zgjerojë gamën e saj për të përfshirë emrat e mëposhtëm: Outlander Sport , Eclipse Cross, Eclipse Sportback EV, Outlander, Outlander Plug-in Hybrid dhe një Outlander të fuqishëm me një emër të veçantë që do të shpallet në muajt në vijim.
Megjithatë, modelet më interesante do të vijnë pas vitit 2027: Mitsubishi Eclipse Sportback EV, Mitsubishi Outlander i përditësuar, Off-Road Outlander, Mitsubishi me bazë Nissan Kicks, Kamionçinë e re Mitsubishi, SUV i ri dhe Jo Montero.