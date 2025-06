Mitsubishi rikthen emrin Eclipse Cross me një SUV të ri elektrik për tregun evropian

Mitsubishi po rikthen emrin Eclipse Cross për një SUV të ri plotësisht elektrik.

Ai pritet të debutojë në shtator 2025 dhe do të jetë i destinuar për tregun evropian.

Modeli i ri do të bazohet në Renault Scenic E-Tech, si pjesë e bashkëpunimit në rritje mes Mitsubishi dhe Renault.

SUV-i elektrik do të përfshijë elementë dizajni nga studioja e Mitsubishi në Gjermani, me një pamje të re të pjesës së përparme sipas stilit “Dynamic Shield”, ndriçim unik dhe një kabinë praktike me dy rreshta ulësesh, sistem informimi të integruar me Google dhe teknologji të avancuara ndihmëse për drejtuesin.

Prodhimi do të realizohet në fabrikën Ampere Electric të Renault në Douai, Francë.

Mitsubishi ka konfirmuar gjithashtu një crossover elektrik më të vogël për tregun e Amerikës së Veriut në verën e vitit 2026, i cili do të bazohet në gjeneratën e ardhshme të Nissan Leaf.

Ndërkohë, e ardhmja e modelit aktual Eclipse Cross jashtë Evropës mbetet ende e paqartë.