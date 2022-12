​Mjegulla e trurit: Shkaku, simptomat dhe si ta trajtojmë këtë problem që mundon shumë?

Mjegulla e trurit është një term që i referohet simptomave që mund të shkaktohen nga kushte të ndryshme si stresi, medikamente të caktuara, mungesa e gjumit ose sëmundje të tilla si koronavirusi.

Karakteristikat kryesore janë humbja në kohë dhe hapësirë, mungesa e fokusit, konfuzioni dhe problemet e kujtesës. Ajo trajtohet duke trajtuar gjendjet ose sëmundjet, simptomë e të cilave është mjegulla e trurit.

Çfarë është mjegulla e trurit?

Mjegulla e trurit është një simptomë e disa kushteve, dhe karakteristikat kryesore janë problemet e kujtesës, përqendrimi i dobët, pamundësia për të menduar normalisht, pamundësia për t’u fokusuar. Kjo gjendje mund të ndikojë ndjeshëm në shumë sfera të jetës dhe aktiviteteve të përditshme. Është e rëndësishme të dini se mjegulla e trurit nuk duhet të jetë një gjendje e përhershme, por mund të shfaqet dhe të zhduket pasi sëmundja të shërohet.

Çfarë e shkakton mjegullën e trurit?

Ka disa arsye pse shfaqet kjo simptomë. Është e nevojshme të zbulohet vetë problemi, pra shkaku dhe të trajtohet, dhe më pas mjegulla e trurit do të zhduket me kalimin e kohës. Pra, shkaqet e mjegullës së trurit janë:

1. Probleme me gjumin

Është e njohur se një i rrituri ka nevojë për shtatë deri në tetë orë gjumë dhe kur një person vuan nga pagjumësia, në trup mund të shfaqen probleme të ndryshme, duke përfshirë çrregullimet e përqendrimit dhe mjegullën e trurit.

2. Ndryshimet hormonale

Ndryshimet në hormone ndikojnë gjithashtu në shumë gjëra në sjelljen e trupit. Kur nivelet e progesteronit dhe estrogjenit rriten, si për shembull gjatë shtatzënisë, mund të ndodhë humbja afatshkurtër e kujtesës dhe përqendrimi i dobët, që është gjithashtu një formë e mjegullës së trurit.

3. Disa kushte mjekësore

Kushtet mjekësore si stresi kronik, fibromialgjia, skleroza e shumëfishtë, ndryshimet në nivelet e sheqerit në gjak, si dhe depresioni, tronditjet, migrena, sëmundjet autoimune si lupusi, anemia, diabeti ose sëmundja e Alzheimerit gjithashtu mund të ndikojnë në funksionin e trurit, përqendrimin dhe të shkaktojnë konfuzion. Përveç gjendjes, mjegulla e trurit mund të ndodhë edhe kur merrni medikamente të caktuara. Në këtë rast, është e nevojshme të kërkoni ndihmën e mjekut sa më shpejt të jetë e mundur.

Mjegulla e trurit dhe COVID-19

Ndoshta mjegulla shfaqet te disa njerëz gjatë ose pas sëmundjes së COVID-19. Kjo ndodh sepse kjo sëmundje mund të ndikojë në funksionimin e trurit, d.m.th. vetë virusi mund të shkaktojë inflamacion në tru dhe të ndryshojë mënyrën e funksionimit të qelizave të trurit, duke rezultuar në mjegull të trurit që mund të zgjasë disa javë pas sëmundjes, dhe gjithashtu mund të jetë një simptomë e Covid afatgjatë.

Si diagnostikohet mjegulla e trurit?

Në rast të ndonjë simptome, është e nevojshme të shkoni te mjeku, veçanërisht nëse simptomat përkeqësohen papritur. Për të zbuluar se është mjegull truri, mjeku do të duhet të bëjë një sërë testesh dhe të shikojë historinë tuaj mjekësore dhe të hulumtojë se çfarë medikamentesh po merrni.

Po kështu, do të jetë e nevojshme të bëhet një analizë gjaku për të parë nëse ka sëmundje inflamatore në trup, infeksione apo probleme me mëlçinë apo veshkat. Në disa raste do të jetë e nevojshme të vizitoni mjekun specialist, por edhe të bëni një radiografi, rezonancë magnetike ose CT të pjesëve të caktuara të trupit.

Si trajtohet mjegulla e trurit?

Vetëm trajtimi i mjegullës së trurit varet nga ajo që e shkakton atë. Pikërisht për këtë është e rëndësishme të bëni sa më shumë kërkime për të zbuluar problemin e vërtetë.

Pasi të zbulohet burimi i vërtetë i problemit, ai trajtohet në një mënyrë të përcaktuar saktësisht dhe mjegulla e trurit do të zhduket me kalimin e kohës.

Ushtrimi, një dietë e duhur e pasur me vitamina dhe minerale, reduktimi i stresit, orët e mjaftueshme të gjumit dhe trajnimi i trurit gjithashtu mund të ndihmojnë në trajtim.

Suplementet si vitamina D, vitaminat e kompleksit B, acidet yndyrore omega-3 dhe magnezi gjithashtu mund të ndihmojnë. Është mirë që të konsultoheni me një mjek përpara se të merrni këto suplemente.