Modeli më i fundit AI i gjenerimit të videove nga Google bëhet i disponueshëm

Veo, modeli mi fundit gjenerues AI i videove nga Google tani është i disponueshëm për bizneset që duan ta inkorporojnë në krijimin e përmbajtjeve të tyre.

Pasi u prezantua për herë të parë në Maj – tre muaj pasi OpenAI tregoi produkti konkurrent Sora – Veo ka arritur të debutojë përpara përmes platformës Google Vertex AI.

Veo është i aftë të gjenerojë video me cilësi të lartë në rezolucionin 1080p me efekte të ndryshme vizuale dhe cinematike vetëm përmes kërkesave me tekst ose imazhe.

Kur modeli u njoftua për herë të parë, këto klipe të krijuara mund të jenë në “përtej një minute” në gjatësi, por Google nuk specifikon kufizime të gjatësisë për versionin eksperimental.

Versioni më i fundit i gjeneruesit tekst-në-imazh të Google, Imagen 3, do të jetë gjithashtu i disponueshëm për të gjithë klientët e Google Cloud përmes Vertex “duke filluar nga java e ardhshme”.