Modi-Putin: Dialogu dhe diplomacia janë rruga për zgjidhjen e konflikteve

Kryeministri indian, Narendra Modi, i tha presidentit rus, Vladimir Putin, se “dialogu dhe diplomacia” mbeten rruga për zgjidhjen e konflikteve, ndërsa vazhdojnë luftërat në Ukrainë dhe Iran, transmeton Anadolu.
Modi zhvilloi bisedime me Putinin në New Delhi, në margjinat e samitit të bllokut BRICS, i cili është planifikuar të mbahet gjatë fundjavës.
Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Indisë, Randhir Jaiswal, në rrjetin social amerikan X tha se Modi zhvilloi “diskutime të gjera me presidentin Putin mbi aspekte të ndryshme të Partneritetit Strategjik të Veçantë dhe të Privilegjuar Indi-Rusi”.
“Udhëheqësit shqyrtuan përparimin në bashkëpunimin dypalësh në sektorë, përfshirë tregtinë, energjinë, mbrojtjen, hapësirën dhe lidhjet mes njerëzve, të cilat mbeten fusha kyçe të partneritetit të qëndrueshëm Indi-Rusi”.
Jaiswal tha se udhëheqësit shkëmbyen pikëpamje për çështje me interes të përbashkët në rrafshin rajonal dhe global, përfshirë konfliktet në Lindjen e Mesme dhe rajonin e Detit të Zi.
“Kryeministri përsëriti se dialogu dhe diplomacia mbeten rruga për zgjidhjen e konflikteve dhe se India është e gatshme të ndihmojë në përpjekjet për paqe”, tha zëdhënësi.
Putin mbërriti në kryeqytetin indian sot herët dhe pritet të zhvillojë një sërë takimesh në margjinat e samitit.