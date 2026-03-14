Mojtaba Khamenei në hije, pyetja: kush e udhëheq vërtet Iranin gjatë luftës?

Pikëpyetjet për udhëheqësin e ri të vendit të agresuar
Pothuajse një javë pas emërimit të Mojtaba Khameneit si udhëheqës suprem i Iranit, ai mbetet në hije.
Iranianët patën një shans të dëgjonin mendimet e tij për herë të parë të enjten, kur fjalimi i tij i gjatë u lexua në televizionin shtetëror. Dita tjetër ishte e premtja e tij e parë si udhëheqës dhe Dita e Al-Kudsit – raste kur udhëheqësi suprem i Iranit zakonisht bën paraqitje publike. Megjithatë, Mojtaba nuk ishte i pranishëm.
Kanë kaluar tashmë gjashtë ditë që nga emërimi i tij si Udhëheqës Suprem, dhe populli iranian ende nuk e ka parë ose dëgjuar zërin e tij.
Një burim i njohur me situatën i tha CNN se Mojtaba pësoi një këmbë të thyer, një sy të majtë të mavijosur dhe prerje të vogla në fytyrë pas ditës së parë të bombardimeve SHBA-Izrael dy javë më parë, në të njëjtën valë sulmesh që vranë babanë e tij dhe komandantët e lartë ushtarakë iranianë.
Djali i presidentit të Iranit, Masoud Pezeshkian, një këshilltar qeveritar, shkroi më vonë se Mojtaba ishte plagosur, por ishte mirë dhe shëndoshë e mirë, sipas raporteve nga ata që ishin në kontakt me të. Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së Pete Hegseth tha se ishte “ndoshta i deformuar”, pa dhënë prova, ndërsa Izraeli më parë ka treguar se çdo udhëheqës i ri suprem do të ishte një objektiv.
Edhe pse Mojtaba mungonte, besnikët e regjimit nuk e ulën pasionin e tyre dhe mijëra njerëz dolën në rrugë duke u zotuar për besnikëri. Ky betim është bërë një thirrje për bashkim ndërsa regjimi përpiqet të konsolidojë mbështetjen me demonstrata masive.
Megjithatë, mungesa e tij e vazhdueshme ngre një pyetje më të thellë: Kush e udhëheq në të vërtetë vendin në një kohë lufte?
Për gati katër dekada, Mojtaba Khamenei veproi kryesisht prapa skenave gjatë sundimit të babait të tij, duke ushtruar ndikim, por duke u shfaqur rrallë në publik. Tani që ai është bërë personi më i fuqishëm në Iran mes një konflikti ushtarak me SHBA-në dhe Izraelin, padukshmëria e tij e vazhdueshme nënvizon natyrën në ndryshim të pushtetit në Iran, ku institucionet dhe shërbimet e sigurisë mund të kenë më shumë rëndësi sesa individi në krye. /tesheshi