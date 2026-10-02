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Moldavia njofton për një kërcënim me bombë në Aeroportin Ndërkombëtar të Kishinaut

Moldavia njoftoi të premten se në Aeroportin Ndërkombëtar të Kishinaut, në kryeqytetin e vendit, është dhënë alarm për bombë, transmeton Anadolu.

Policia Kufitare e Moldavisë tha në një deklaratë se efektivët e saj kanë ndërhyrë për të evakuuar pasagjerët dhe stafin nga aeroporti, ndërsa njësitë e specializuara të Ministrisë së Brendshme të vendit janë nisur drejt vendngjarjes.

“Procedurat e regjistrimit të pasagjerëve janë pezulluar dhe fluturimet e planifikuara mund të pësojnë ndryshime”, thuhet në deklaratë, ku personave me fluturime të planifikuara për sot u është bërë thirrje të kontrollojnë statusin e fluturimit në tabelën onlajn të informacionit të aeroportit.

Në deklaratë thuhet gjithashtu se detaje të mëtejshme do të bëhen të ditura në varësi të zhvillimeve.

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