Moldavia njofton për një kërcënim me bombë në Aeroportin Ndërkombëtar të Kishinaut

Moldavia njoftoi të premten se në Aeroportin Ndërkombëtar të Kishinaut, në kryeqytetin e vendit, është dhënë alarm për bombë, transmeton Anadolu.
Policia Kufitare e Moldavisë tha në një deklaratë se efektivët e saj kanë ndërhyrë për të evakuuar pasagjerët dhe stafin nga aeroporti, ndërsa njësitë e specializuara të Ministrisë së Brendshme të vendit janë nisur drejt vendngjarjes.
“Procedurat e regjistrimit të pasagjerëve janë pezulluar dhe fluturimet e planifikuara mund të pësojnë ndryshime”, thuhet në deklaratë, ku personave me fluturime të planifikuara për sot u është bërë thirrje të kontrollojnë statusin e fluturimit në tabelën onlajn të informacionit të aeroportit.
Në deklaratë thuhet gjithashtu se detaje të mëtejshme do të bëhen të ditura në varësi të zhvillimeve.