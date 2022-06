​Mos e hidhni lëvoren e mollës, mund ta përdorni në disa mënyra

Lëvorja e mollës është e pasur me fibra, kështu që herën tjetër ruajeni dhe përdorni për herë të dytë.

Lëvoret e mollës që mbeten pas përgatitjes së ëmbëlsirës mund të kthehen lehtësisht në patate të skuqura të shijshme. I përziejmë me pak gjalpë dhe i shtojmë pak kripë, kanellë dhe sheqer. I radhisim në letër yndyre dhe i pjekim në 200 gradë Celsius për 12 minuta derisa të marrin një ngjyrë të verdhë të bukur.

Kur të jenë gati, i lëmë të ftohen dhe të bëhen krokante. Në fund i spërkasim me pak më shumë përzierje kanellë dhe sheqer dhe i shërbejmë.

Janë të shkëlqyera si një pije e nxehtë

I vendosim në ujë të vluar, së bashku me një shkop kanelle, më pas i ziejmë pak dhe i kullojmë. Shtoni pak mjaltë dhe merrni një çaj të mrekullueshëm.

Vendosini ato në një smuthi

Lëkura e mollës është e pasur me fibra dhe është e mrekullueshme si një shtesë për smuthi të shëndetshme. Përveç kësaj, do t’u jep atyre një shije paksa të ëmbël. Nëse keni më shumë lëvozhgë molle sesa mund të përdorni, vendoseni në frigorifer dhe hiqeni sipas nevojës.

Shkojnë shumë mirë edhe në sallata

Prisni lëvoren e mollës në shirita të hollë dhe ia shtoni sallatës së stinës, sepse do t’i jep shije të këndshme. Ata shkojnë shumë me marule, lakër, panxhar…

Bëni uthull molle

Hidhni mollët që kanë mbetur në një kavanoz dhe derdhni sipër ujin në të cilin keni hedhur sheqerin. Përafërsisht një e treta e një filxhani sheqer shtohet në një litër ujë. Mbulojeni kavanozin me një copë leckë të ajrosur, fiksojeni me një brez gome dhe prisni.

Pas rreth një jave lëngu bëhet më i errët. Më pas e kullojmë dhe e kthejmë në kavanoz e më pas e mbulojmë sërish me një leckë të ajrosur. Lëreni përsëri për rreth tri deri në katër javë. Do ta dini se uthulla e mollës është gati kur të shfaqen flluska në lëng. Ruajeni uthullën e mollës në një vend më të freskët.

Pastroni enët prej alumini

Lëkurat e mollës i vendosni në ujë dhe i vini të ziejnë – fillimisht ziejini, më pas uleni temperaturën dhe ziejini në zjarr të ulët edhe për gjysmë ore. Ftohni dhe pastroni enët e gatimit prej alumini me lëng. Përkatësisht, acidi i mollës do të largojë njollat nga alumini.

Mbushni petullat

Pritini imët lëvoren e mollës, i përzieni me kanellën dhe sheqerin, shtoni pak lëng limoni dhe mbushni petullat. Mollët do t’i japin ëmbëlsirës një shije të ngjashme me byrekun me mollë.