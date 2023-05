Mos e neglizhoni: Vetëm një gllënjkë nga kjo çdo mëngjes për një mëlçi të shëndetshme

Këtë “koktej” mund ta përgatisni gjithë jetën, sepse të dy përbërësit janë ushqime të zakonshme të përditshme. Pas një muaji do të ndieni ndryshimet. Do të harroni problemet me tretjen, do të ndiheni të shëndetshëm dhe plot energji.

Mëlçia ka rolin e një fabrike gjaku në trupin tonë. Merr pjesë në procesin e rinovimit të gjakut. Ndihmon edhe në forcimin dhe stimulimin e tretjes në trup. Gjithashtu pastron gjakun dhe eliminon të gjitha toksinat dhe papastërtitë prej tij.

Pas një muaji do t’i ndieni ndryshimet. Dukja juaj do të përmirësohet, rrathët e errët poshtë syve do të zhduken dhe çehrja do të bëhet e freskët.

Vaji i ullirit, si asnjë produkt tjetër, ndihmon në hapjen e kanaleve të mëlçisë dhe fshikëzës së tëmthit. Tëmthi është një pjesëmarrës aktiv në procesin e tretjes që përshpejton punën e zorrëve tuaja.Limoni dhe belushi kanë të njëjtin efekt në tretje. Ruajeni në temperaturën e dhomës. Mund ta vendosni edhe në frigorifer, por në temperatura të ulëta bëhet e turbullt. Megjithatë, kjo nuk ndikon në cilësitë e tij.