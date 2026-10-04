Mos provo t’i ikësh Camaro-s së re të policisë së Kalifornisë

California Highway Patrol (CHP) ka futur në shërbim Camaro-n e fundit të patrullimit, duke i dhënë fund një historie që nisi në vitet ’70. Bëhet fjalë për një Chevrolet Camaro SS 1LE, të pajisur plotësisht për ndjekje policore në autostrada.
Automjeti, me ngjyrat tradicionale bardh e zi, është shfaqur në llogarinë e CHP Fleet Operations, me logot zyrtare, mbrojtësen përpara, dritat e emergjencës dhe pajisjet e tjera të patrullimit.
Historia e Camaro-s me CHP-në daton që nga viti 1979, kur agjencia testoi një Camaro Z28 si alternativë me performancë të lartë për ndjekjet në autostrada.
Që atëherë, Camaro ka hyrë dhe dalë disa herë nga flota e CHP-së si njësi speciale. Modeli i fundit është një SS 1LE me motor 6.2-litër V8, i cili zhvillon 455 kuaj fuqi dhe 455 lb-ft çift rrotullues.
Dhe ky nuk është thjesht një Camaro SS me drita policie.
Paketa 1LE është krijuar për performancë në pistë dhe përfshin një konfigurim më të avancuar të shasisë dhe pezullimit, duke i dhënë makinës stabilitetin e nevojshëm në shpejtësi të larta – pikërisht atë që kërkohet në një ndjekje në autostradë.
Testet e pavarura e kanë vendosur shpejtësinë maksimale të këtij modeli në rreth 175 milje në orë, ose afërsisht 282 km/h.
Camaro-ja është pajisur me një shirit ndriçimi në çati, drita emergjence në grilë dhe anësore, si dhe sinjalizuesit tradicionalë të kuq dhe blu.
Një detaj i veçantë është edhe antena e gjatë radioje, e montuar në stilin e Camaro-ve të përdorura nga CHP në vitet ’70. Është një lidhje e drejtpërdrejtë me historinë e modelit, edhe pse pjesa tjetër e makinës përdor teknologji moderne dhe një panel digjital.
Chevrolet prodhoi Camaro-n e fundit të gjeneratës së gjashtë më 13 dhjetor 2023, duke mbyllur përkohësisht prodhimin e një prej emrave më të njohur të makinave amerikane të performancës.
CHP patrullon rreth 105 mijë milje autostrada në Kaliforni, ndaj ende nuk dihet se në cilën njësi do të vendoset makina dhe sa intensive do të jetë puna e saj.
Agjencia e ka quajtur zyrtarisht këtë automjet “Camaro-ja e fundit e CHP-së” dhe pritet ta nxjerrë në rrugë javën e ardhshme.
Ndërkohë, Chevrolet ka lënë të hapur mundësinë për rikthimin e Camaro-s me një gjeneratë të re, por deri tani një projekt i tillë mbetet i pakonfirmuar.
Për momentin, ky SS 1LE është fundi i një epoke: një Camaro V8 me 455 kuaj fuqi, i ndërtuar jo vetëm për të patrulluar autostradat, por edhe për të ndjekur ata që mendojnë se mund t’i shpëtojnë policisë.