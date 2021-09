Mosha e viktimave nga COVID-19

Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka njoftuar se në 24 orët e fundit në Kosovë kanë vdekur 24 persona nga COVID-19.

Sipas raportit, 13 nga viktimat ishin të gjinisë femrore dhe 11 të gjinisë mashkullore.

Prej tyre, 10 nga personat e vdekur janë të moshës ndërmjet 60-69-vjeç, 7 të moshës 70-79, 3 të moshës 80 vjeç e tutje, 2 persona të moshës 50-59-vjeç, një person i moshës 30-39-vjeç dhe një person i moshës 00-09 vjeç.

Po ashtu të dielën në Kosovë është shënuar rritje e rasteve të pacientëve në kujdes intenziv për shkak të sëmundjes COVID-19.

Të shtunën ishin raportuar 73 pacientë ndërsa të dielën (5 shtator) ky numër është rritur në 87.

Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës (SHSKUK) tha se në spitalet dhe klinikat ku trajtohen pacientët me koronavirus janë të shtrirë 1.207 pacientë, prej tyre 1.101 janë të konfirmuar me koronavirus.

Prej tyre, 1.026 po trajtohen me oksigjeno-terapi.

“Në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës janë të shtrirë 418 pacientë të shtrirë, 413 prej tyre COVID-19 pozitivë, 354 me trajtim përmes oksigjeno-terapis. Në spitalet e përgjithshme janë të shtrirë 789 pacientë, 688 të konfirmuar me COVID-19 pozitivë dhe 672 me oksigjeno-terapi”, thuhet në njoftim.

Deri më 5 shtator janë dhënë mbi 922.623 vaksina kundër koronavirusit.

Në total, 307.467 qytetarë janë vaksinuar me nga dy doza.

Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia nuk e ka përjashtuar mundësinë e masave të reja para 13 shtatorit, deri kur janë në fuqi masat e fundit të ndërmarra nga qeveria.