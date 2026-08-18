Moska distancohet nga deklaratat e gazetarëve rusë kundër qeverisë së Azerbajxhanit

Ministria e Jashtme e Rusisë tha të martën se deklaratat e gazetarëve rusë për rrëzimin e qeverisë së Azerbajxhanit nuk pasqyrojnë qëndrimin e Moskës ndaj Bakusë, transmeton Anadolu.
Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova, tha se Moska beson se marrëdhëniet ruso-azerbajxhanase duhet të zhvillohen në kuadër të bazës ekzistuese ligjore dypalëshe, veçanërisht të Deklaratës për Bashkëpunim Aleat të nënshkruar në Moskë më 22 shkurt 2022.
“Duhet të theksojmë se narrativat jomiqësore ndaj Rusisë janë vazhdimisht të pranishme në hapësirën informative të Azerbajxhanit”, tha ajo, duke shtuar se Moska u ka ofruar vazhdimisht zyrtarëve azerbajxhanas konsultime për përmirësimin e mjedisit informativ “pa politizim apo bujë mediatike”, si dhe shprehu shpresën për dialog.
“Deklaratat e bëra nga këta individë në asnjë mënyrë nuk pasqyrojnë qasjen e Moskës ndaj Azerbajxhanit apo marrëdhëniet e saj me këtë republikë”, tha Zakharova.
Ajo shtoi se Rusia do të mbrojë të drejtat dhe interesat legjitime të shtetasve të saj, nëse është e nevojshme, lidhur me vendimin e Prokurorisë së Azerbajxhanit për t’i futur ata në listën ndërkombëtare të personave në kërkim.
Prokuroria e Përgjithshme e Azerbajxhanit njoftoi të hënën se tre gazetarë rusë janë akuzuar për thirrje publike për dhunë ndaj Azerbajxhanit, përfshirë rrëzimin e rendit kushtetues dhe cenimin e integritetit territorial të vendit, si dhe nxitje të urrejtjes dhe armiqësisë kombëtare, gjatë transmetimit të programit “Qartësia e të kuptuarit” në kanalin “Semyon Uralov” në YouTube.
Të dyshuarit, Semyon Uralov, Ivan Knyazev dhe Aleksey Chadayev, janë akuzuar gjithashtu për “thirrje publike për terrorizëm”. Meqë ndodhen jashtë Azerbajxhanit, autoritetet urdhëruan arrestimin e tyre në mungesë dhe i futën në listën ndërkombëtare të personave në kërkim.