Moskë, mbahet Forumi i 19-të Ndërkombëtar Musliman

Presidenti i Administratës Fetare të Muslimanëve të Federatës Ruse dhe Këshillit Rus të Myftinive, Ravil Gaynutdin, deklaroi se me krijimin e shtetit palestinez, do të përfundojë dhuna dhe do të arrihet paqja dhe stabiliteti afatgjatë në Lindjen e Mesme, raporton Anadolu.

Në kryeqytetin e Rusisë u mbajt Forumi i 19-të Ndërkombëtar Musliman, ku u mblodhën klerikë dhe shkencëtarë nga vende të ndryshme të botës.

Përveç Gaynutdin-it, në programin e mbajtur në Xhaminë Qendrore të Moskës morën pjesë Këshilltari i Shërbimeve Fetare të Ambasadës së Türkiyes në Moskë, Ömer Faruk Savuran, Ambasadori dhe Drejtori i Përgjithshëm i Qendrës Kërkimore të Historisë, Artit dhe Kulturës Islame (IRCICA) Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Presidenti i Fondacionit Fetar Turk, Qendra e Kërkimeve Islame (ISAM), Prof. Dr. Mürteza Bedir dhe studiues fetarë.

Në fjalën, Gaynutdin foli për situatën në Palestinë, me ç’rast tha: “Ngjarjet që ndodhin në botë, veçanërisht në Lindjen e Mesme, nuk mund të lënë askënd indiferent. E gjithë bota kujton se si dhe në çfarë mënyre filluan konfliktet në tokat historike palestineze. Çështja vazhdon prej 76 vitesh dhe ka sjellë vdekjen e 100 mijë njerëzve dhe zhvendosjen dhe shpërnguljen e disa milionë njerëzve. Mijëra fëmijë, gra dhe të moshuar po vdesin në Rripin e Gazës. U shkatërruan spitale, shkolla, xhami dhe kisha”.

Ai u shpreh se vazhdimi i dhunës do të çojë në shfaqjen e konflikteve të reja, duke shtuar: “Pa paqe të drejtë dhe gjithëpërfshirëse në Tokën e Shenjtë, nuk mund të garantohet siguria e askujt në rajon. Çështja e Lindjes së Mesme ka qenë dhe mbetet një nga problemet më komplekse globale që në fillim. Kriza aktuale mund të zgjidhet vetëm brenda kornizës së formimit të një rendi të drejtë botëror të bazuar në parimet e multipolaritetit dhe ekuilibrit të qendrave të ndryshme të pushtetit”.

Duke theksuar se Rusia është në favor të krijimit të një shteti të pavarur palestinez brenda kufijve të vitit 1967, me Kudsin Lindor si kryeqytet, Gaynutdin tha: “Kjo është zgjidhja themelore për t’i dhënë fund dhunës, për të siguruar paqen afatgjatë dhe zhvillim të qëndrueshëm në Lindjen e Mesme, sigurinë globale dhe reduktimin e tensioneve në mbarë botën”.

“Në Gaza po shkelet e drejta ndërkombëtare”

Drejtori i Përgjithshëm i IRCICA Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, gjithashtu theksoi se elementet e ekstremizmit dhe padrejtësisë po rriten në pjesë të ndryshme të botës, duke shtuar: “Efektshmëria e ligjit ndërkombëtar varet ende nga vullneti i atyre që marrin vendime. Për shembull, rezultati i veprimeve agresive kundër palestinezëve në Gaza është një shkelje e qartë e ligjit ndërkombëtar. Siguria e botës dhe drejtësia e ligjit duken të pamundura derisa qeverisja globale nuk bazohet në vetëdijen morale të pakufizuar”.

Kılıç theksoi se feja duhet të luajë një rol të rëndësishëm në udhëheqjen e njerëzve në këtë periudhë.

“Muslimanët në disa vende nuk mund të jetojnë të lirë”

Kryetari i ISAM, Prof. Dr. Mürteza Bedir, deklaroi se feja ndonjëherë keqpërdoret, duke shtuar: “Feja mund të shndërrohet në burim konflikti dhe madje edhe luftë. Në këtë rast, disa njerëz fillojnë të besojnë se anëtarët e feve të tjera nuk kanë të njëjtat të drejta si ata”.

Duke thënë se fetë mund t’i bashkojnë njerëzit, ai shtoi: “Muslimanët dhe jomuslimanët jetuan së bashku në paqe deri në shekullin e 20-të. Arsyeja për këtë është se njerëzit iu bindën rregullave fetare. Sot, në disa rajone, muslimanët nuk mund të jetojnë të lirë. Ngjarja në Palestinë është një shembull i kësaj”.