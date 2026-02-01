Motorola prezanton zyrtarisht telefonat e mençur Moto G77 dhe G67

Pas një mori rrjedhjesh informacioni dhe thashethemesh, Motorola më në fund zbuloi telefonat e saj të nivelit të mesëm Moto G77 dhe Moto G67.
Të dy kanë të njëjtat specifikime kryesore, por G77 ka kamerën kryesore më të mirë dhe më shumë RAM, transmeton Telegrafi.
Të dy telefonat janë të pajisur me ekrane AMOLED 6.8 inç me rezolucion FHD+, shpejtësi rifreskimi 120Hz dhe shkëlqim lokal maksimal prej 5,000 nits.
Të dy panelet janë të mbrojtura nga Corning Gorilla Glass 7i. Gjithashtu, të dy kanë kamera selfie 32MP dhe skanerë të integruar të gjurmëve të gishtërinjve.
Moto G77 ka çipsetin Dimensity 6400 të MediaTek të çiftëzuar me 8GB RAM, ndërsa G67 është i pajisur me një Dimensity 6300 dhe 4GB RAM. Të dy mbështesin zgjerimet e hapësirës së ruajtjes përmes vendit të kartës microSD.
Në pjesën e pasme, Moto G77 ka kamerën e parë 108MP në serinë Moto G, duke ofruar zmadhim 3x pa humbje. Sensori ka një aperturë f/1.7 dhe teknologji 9-në-1 pixel-binning. Ai shoqërohet nga një lente ultra e gjerë 8MP me një aperturë f/2.2.
Moto G67 ka një sensor 50MP LYTIA 600 për kamerën kryesore dhe të njëjtën lente ultra të gjerë 8MP si G77.
Të dy telefonat kanë bateri 5,200 mAh me karikim me tel 30W, mbrojtje nga hyrja IP64 dhe funksionojnë me Android 16 me Hello UX të Motorola-s në krye.
Moto G77 do të shitet me pakicë për 300 euro dhe vjen në ngjyrat Pantone Shaded Spruce dhe Pantone Black Olive.
Moto G67 do të shitet me 260 euro dhe do të ofrohet në ngjyrat Pantone Nile dhe Pantone Arctic Seal.
Të dy pajisjet do të jenë të disponueshme në të gjithë Evropën, Lindjen e Mesme dhe Afrikën, me lançimin e tyre që fillon sot.