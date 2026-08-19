Mourinho: Fola personalisht me Rodrin, kishte dyshime për të ardhur te Reali

Mourinho ka folur në emisionin televiziv spanjoll ‘El Chiringuito’ në mbrëmje në intervistën e tij të parë që nga marrja e detyrës. Ai zbuloi se ka folur me Rodrin rreth bashkimit me Real Madridin, duke pretenduar se fituesi i Kupës së Botës “kishte dyshime” për një transferim, gjë që e shtyu trajnerin portugez të vinte në dyshim nënshkrimin e tij të mundshëm.
“Kam folur me Rodrin disa herë. Real Madridi i bëri një ofertë shumë të mirë. Mendoj se marrëdhënia midis Real Madridit dhe Siti është shumë e mirë. Klubi i bëri një ofertë të rëndësishme. Rodri kishte dyshime, dyshoi dhe mendoj se ajo që ndodhi është se dyshimet që kishte Rodri, më dhanë dyshime edhe mua. Ai është një lojtar i jashtëzakonshëm. Por mendoj se Real Madridi është aq i madh sa nuk mund të kemi lojtarë që mendojnë dy herë. Ky është koncepti. Por ai u soll siç duhet me ne dhe i uroj gjithë të mirat”, deklaroi “Special One”.