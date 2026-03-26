MPB-ja monitoron procesin e lejeqëndrimit në Mitrovicën e Veriut

Zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme kanë zhvilluar një vizitë pune në Komunën e Mitrovicës së Veriut, me qëllim të përcjelljes nga afër të procesit të aplikimeve për lejeqëndrim dhe regjistrimin e fakteve të gjendjes civile.
Sipas njoftimit zyrtar, në këtë vizitë morën pjesë përfaqësues nga ARC-ja, Departamenti Ligjor si dhe Departamenti për Shtetësi, Azil dhe Migracion, të cilët monitoruan punën e zyrtarëve të angazhuar në pranimin e kërkesave dhe trajtimin e rasteve të qytetarëve.
Gjatë qëndrimit në Mitrovicën e Veriut, zyrtarët zhvilluan takime të drejtpërdrejta me qytetarë të interesuar për rregullimin e statusit të tyre juridik në Republikën e Kosovës. Ata ofruan informacione të detajuara mbi procedurat ligjore dhe mundësitë për pajisje me dokumente zyrtare.
Ndër çështjet kryesore të ngritura nga qytetarët ishin:
pajisja me dokumente për bashkëshortët e shtetasve të Kosovës përmes procedurës së bashkimit familjar;
regjistrimi dhe pajisja me dokumente për fëmijët e lindur jashtë vendit;
procedurat për aplikim për lejeqëndrim për familjarët e personave që tashmë posedojnë lejeqëndrim në Kosovë.
Ministria e Punëve të Brendshme ka theksuar përkushtimin e saj për ofrimin e shërbimeve transparente dhe të qasshme për të gjithë qytetarët, duke garantuar zbatim të njëtrajtshëm të legjislacionit në të gjithë territorin e vendit.
Vizita në Mitrovicën e Veriut, sipas MPB-së, është pjesë e angazhimeve të vazhdueshme për informimin e qytetarëve dhe lehtësimin e procedurave administrative, ndërsa nisma të ngjashme pritet të vazhdojnë edhe në komunat e tjera të Kosovës.