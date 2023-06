Mrekullia e Barkodit të njeriut dhe Zebrës

Zebrat jane nga familja e kuajve Afrikan, qe karakterizohen nga lëkura e tyre magjepsëse bardhë e zi me shirita. Zebrat edhe pse jetojne ne tufa dhe jane shume shoqerore, ato ende nuk jane zbutur.

Nje mrekulli e veçante e Zebrave eshte se shiritat e tyre, jane unike per secilen zeber, d.m.th. nuk ekzistojne dy zebra me shirita te njejte, fascinante !!!

I Lartesuar eshte Allahu, SubhanaAllah.

E njejta mrekulli ekziston edhe te njeriu ne majat e gishterinjeve te tij (vjaskat papilare).

Ne majen e gishtit ne siperfaqe prej 2 centimetrash, Allahu ka krijuar miliarda dizajne !Prandaj, gishti paraqet vulë personale te çdo njeriu. Çdo njeri, përfshirë edhe binjakët identik, ka shenjat unike te gishtërinjve. Me fjalë tjera, identitetet e njerëzve janë të koduara në majat e gishtërinjve. Ky sistem kodimi mund të krahasohet me sistemin e barkodeve që përdoret sot.

Kur’ani na tregon se është e lehtë për Allahun të ringjallë njeriun pas vdekjes, me shenjat e njejta te gishtërinjve qe njeriu ka ne kete bote:

“Po, do t’ia tubojmë! Duke qenë se Ne jemi të zotët t’ia rikrijojmë si kanë qenë edhe majat e gishtave të tij!” (Kur’an, El Kijame, 4).

Nga: Mr.Sci. Saad Gashi