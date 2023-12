​Mungesa e këtyre vitaminave rrezikojnë seriozisht shëndetin e zemrës suaj

Shumë njerëz, pavarësisht se mbajnë një mënyrë jetese të shëndetshme, kanë mangësi në lëndët ushqyese kryesore që trupi i kërkon për të funksionuar në mënyrë optimale.

Times of India ofron disa shembuj të mangësive të lëndëve ushqyese që mund të ndikojnë seriozisht në funksionin e zemrës.

1. Magnezi

Ndikimi i magnezit në shëndetin tonë të përgjithshëm shpesh neglizhohet. Ai luan një rol kyç në parandalimin e problemeve shëndetësore, nga inflamacioni te depresioni dhe migrena.

Presioni i lartë i gjakut është një faktor i rëndësishëm rreziku për sëmundjet e zemrës dhe shpesh shoqërohet me mungesë magnezi. Perimet me gjethe jeshile të errët (kale dhe spinaq), salmoni, avokado, bananet, kosi me pak yndyrë, arrat dhe farat janë ushqime të pasura me magnez.

Konsultohuni me mjekun tuaj për dozën e duhur nëse planifikoni të merrni suplemente magnezi.

2. Kaliumi

Hulumtimet tregojnë se nivelet e ulëta të kaliumit mund të çojnë në parregullsi të ritmit të zemrës dhe dobësi të muskujve. Ushqimet e pasura me kalium përfshijnë patatet, fasulet, bananet, avokadot, domatet e thara në diell, qumështin, salmonin dhe tonin. Përdorni suplementet me kujdes pasi përmbajtja e lartë e kaliumit mund të shkaktojë rrahje të parregullta të zemrës.

3. Vitamina D

Mungesa e vitaminës D rrit rrezikun e diabetit, presionit të lartë të gjakut, sulmeve në zemër dhe goditjeve në tru. Gjithashtu, vitamina D lehtëson thithjen nga trupi të kalciumit dietik.

Ushqime të tilla si të verdhat e vezëve, salmoni, toni dhe lëngu i portokallit janë të pasura me vitaminë D. Mjeku juaj mund t’ju këshillojë për dozën e duhur të suplementeve të vitaminës D nëse nevojitet një mungesë.

4. Kalciumi

Kalciumi luan një rol të rëndësishëm në rregullimin e presionit të gjakut. Nivelet e ulëta të kalciumit mund të rrisin presionin e gjakut, gjë që mund të përshpejtojë zhvillimin e çrregullimeve kardiovaskulare si sëmundjet e zemrës dhe goditjet në tru nëse nuk kontrollohen. Rritni marrjen e kosit, qumështit, drithërave të fortifikuara dhe sojës për të kënaqur zemrën dhe kockat tuaja.

5. Vitaminat B

Studimi zbuloi se njerëzit që konsumonin më shumë folate dhe vitaminë B6 kishin një rrezik më të ulët të vdekjes në lidhje me goditjen në tru dhe dështimin e zemrës. B6 së bashku me B12 dhe B9 dihet se promovon shëndetin e zemrës.

Vitaminat B ndihmojnë në prodhimin e qelizave të reja të kuqe të gjakut në trup, gjë që përmirëson qarkullimin duke furnizuar indet dhe organet me oksigjen.