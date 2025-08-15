Murati: Opozita po e mban të bllokuar Kuvendin, nuk ka Komision për të ndarë buxhetin e RTK-së

Ministri i Financave, Hekuran Murati, ka deklaruar se mos-ekzekutimi i pagave për punëtorët e Radio Televizionit të Kosovës (RTK) lidhet drejtpërdrejt me mos-konstituimin e Kuvendit.
Në një postim në Facebook, ai tha se buxheti i RTK-së ndahet vetëm me vendim të Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere, siç e përcakton ligji për buxhetin, ndërsa Thesari bën vetëm ekzekutimin.
“Komisioni për Buxhet që do duhej me i nda mjetet, nuk ekziston aktualisht sepse partitë opozitare po e mbajnë të bllokuar konstituimin e Kuvendit duke mos marrë pjesë në votim tash e disa muaj. Të njëjtit që po e mbajnë Kuvendin të bllokuar duke mos votuar, tani po mundohen që mungesën e alokimit të buxhetit të RTK-së t’ia faturojnë Qeverisë”, shkroi Murati.