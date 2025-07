Murati: Seanca e nesërme mundësi e mirë që deputetët duhet ta shfrytëzojnë

Deputeti i LVV-së, Hekuran Murati pas dështimit të 52-të të tentativës për konstituimin e Kuvendit të Kosovës tha se seanca e nesërme është mundësi që duhet të shfrytëzohet nga të gjithë deputetët që t’i hapet rruga afateve tjera kushtetuese për formimin e institucioneve të vendit.

Murati në prononcim për media tha se Kosova është në territor të pashkelur juridikisht teksa komentoi masën e re të Gjykatës Kushtetuese deri me datën 8 gusht.

“E dëgjuat kryesuesin e seancës i cili na ftoi në seancë të nesërmen në orën 14:00. Kjo është një mundësi që do duhej të shfrytëzuar nga të gjithë deputetët që t’i hapet rruga e konstituimit të Kuvendit dhe të procedojmë tutje me afatet kushtetuese për formimin e Qeverisë. Jemi në territor të pashkelur më parë juridikisht, i takon Gjykatës Kushtetuese që e ka kërkuar afatin deri më 8 gusht që të sqaroj se çka do të ndodhë”, tha Murati.

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje tha se subjekti që ai i takon ka bërë kompromiset e nevojshme për të tejkaluar ngërçin politik teksa ftoi partitë e tjera për të lëvizur në qëndrimet e tyre.

“Ne kemi ofruar edhe marrëveshje politike edhe kompromise të nevojshme, u takon edhe palëve tjera të bëjnë lëvizje para, sepse ne si fitues kemi bërë lëvizjet e nevojshme. Nisma në këtë rast do duhej të votonte, pra konstituimi i Kuvendit është obligim i të gjithë deputetëve. Ne për Nismën Socialdemokrate kemi pasur edhe ofertë për bashkëqeverisje kemi pasë edhe për LDK-në, por ata nuk po mund të shkëputen nga PDK dhe Lista Serbe. Siç e kemi thënë më herët, këto dy çështje janë të ndara, konstituimi i Kuvendit është obligim i të gjithë deputetëve. Formimi i Qeverisë është obligim i koalicionit qeverisës që e përbën shumicën. Megjithatë, nëse ka pasur kërkesa që duhet të ketë marrëveshje politike edhe për konstituim të Kuvendit edhe këtë gjë e kemi ofruar, por deri më tani nuk kemi pasur përgjigjje pozitive me subjektet me të cilat kemi diskutuar”, shtoi Murati.

Tutje, Murati theksoi se posti i kryeparlamentarit i takon partisë së parë, duke dhënë sinjale se nuk do të ketë kompromis në këtë post.

“Sa i përket postit të kryeparlamentarit ne e kemi theksuar dhe këtë gjë e ka sqaruar edhe Gjykata Kushtetuese. Është tepër e qartë në Kushtetutë që fituesit të zgjedhjeve i takon kandidati apo propozimi për kryetarin e Kuvendit në këtë rast propozimi ynë është Albulena Haxhiu dhe duhet të lëvizim tutje në këtë formë”, përfundoi Murati.