Muri që ndan ende palestinezët, 37 vjet pas rënies së atij të Berlinit…

Një pengesë betoni 712 kilometra e gjatë, e shoqëruar nga qindra postblloqe
Më 9 nëntor 1989, 37 vjet më parë, ra Muri i Berlinit, simboli më i njohur i ndarjes së Evropës gjatë Luftës së Ftohtë.
I ndërtuar nga Gjermania Lindore në vitin 1961 për të penguar qytetarët të largoheshin drejt Perëndimit, ai rrethonte Berlinin Perëndimor në një gjatësi prej 155 kilometrash dhe për 28 vjet ndau një qytet, familje dhe shoqëri të tërë.
Por ndërsa muri i Berlinit u shemb, një mur tjetër vazhdon të zgjatet në Lindjen e Mesme. Bëhet fjalë për murin ndarës të Izraelit në Bregun Perëndimor të pushtuar, ndërtimi i të cilit nisi në vitin 2002.
Me një gjatësi të planifikuar prej 712 kilometrash, ai është më shumë se katër herë më i gjatë se muri i Berlinit, dhe në disa zona urbane, arrin lartësinë nëntë metra, mbi dyfishin e lartësisë së murit gjerman.
Në vitin 2004, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë e shpalli të paligjshëm ndërtimin e tij në territorin palestinez. Që prej vitit 2003, palestinezët e shënojnë 9 nëntorin si ditë ndërkombëtare kundër këtij muri, duke e lidhur simbolikisht me përvjetorin e rënies së barrierës së Berlinit.
Sipas Zyrës së Kombeve të Bashkuara për Koordinimin e Çështjeve Humanitare (OCHA), deri në prill ishin ndërtuar rreth 456 kilometra, ose 64 për qind e itinerarit të planifikuar.
Pjesa më e madhe e murit, rreth 85 për qind, kalon brenda Bregut Perëndimor dhe jo përgjatë Vijës së Gjelbër, kufirit të armëpushimit të vitit 1949 që ndan Izraelin nga territoret palestineze.
Kjo zgjedhje e itinerarit përcakton se cilat fshatra, toka bujqësore dhe komunitete mbeten të izoluara. Në disa zona barriera është një mur betoni, ndërsa në të tjera përbëhet nga gardhe, kanale, rrugë patrullimi dhe struktura të tjera sigurie.
Pasojat më të rënda ndihen në jetën e përditshme të palestinezëve. Më shumë se 14.000 persona jetojnë në hapësirën ndërmjet murit dhe Vijës së Gjelbër, të njohur si “Zona e Qepjes”.
Për të shkuar në tregje, për të marrë shërbime shëndetësore apo për të vizituar familjarët në anën tjetër, ata duhet të kalojnë përmes pikave të kontrollit.
Ndër më të prekurit janë fermerët. Sipas OCHA-s, rreth 150 komunitete palestineze kanë toka bujqësore në këtë zonë. Për të hyrë në pronat e tyre, fermerët duhet të pajisen me leje, të koordinohen paraprakisht me autoritetet izraelite dhe të përdorin portat bujqësore të përcaktuara.
Përgjatë murit janë rreth 62 porta të tilla, por shumica qëndrojnë të mbyllura për pjesën më të madhe të vitit. Gjatë sezonit të vjeljes së ullinjve në vitin 2025, 74 për qind e tyre u hapën vetëm në një numër të kufizuar ditësh.
Kjo e bën të vështirë jo vetëm kultivimin e tokës, por edhe sigurimin e të ardhurave për familjet që varen prej saj. Në Qalqilya, muri rrethon një pjesë të madhe të qytetit, duke e shkëputur nga fshatrat dhe tokat përreth.
Udhëtimet që dikur zgjasnin pak minuta, tani kërkojnë kalimin nëpër postblloqe ose devijime të gjata. Muri është vetëm një pjesë e një sistemi shumë më të gjerë kontrolli mbi lëvizjen e palestinezëve në Bregun Perëndimor.
Sipas të dhënave të OCHA-s, në dhjetor ishin regjistruar 925 pika kontrolli, porta rrugore, barriera dhe pengesa të tjera në Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin Lindor të pushtuar.
Ky rrjet kufizon lëvizjen e rreth 3.4 milionë palestinezëve, duke i detyruar të bëjnë devijime të gjata për të shkuar në punë, shkolla, spitale dhe shërbime të tjera.
Mes këtyre pengesave janë 89 postblloqe me personel të përhershëm, 218 pika kontrolli të pjesshme, 232 porta rrugore, 167 barriera prej dheu, 114 bllokime lineare dhe 105 pengesa të tjera në rrugë.
Postblloqet dhe portat rrugore, përbëjnë sot afro 60 për qind të të gjitha këtyre pengesave, krahasuar me vetëm 15 për qind dy dekada më parë.
Kalimi përmes murit kërkon gjithashtu leje të posaçme. Nga 13 pikat e kalimit, vetëm tri mund të përdoren nga palestinezët me dokumente të Bregut Perëndimor dhe leje izraelite për të hyrë në Jerusalemin Lindor dhe Izrael.
Sipas OKB-së, këto leje janë të vështira për t’u siguruar, ndërsa shumë prej tyre janë pezulluar ose revokuar pas sulmeve të Hamasit të 7 tetorit 2023 dhe nisjes së luftës izraelite në Gaza.
Krahasimi me Murin e Berlinit nuk është thjesht një paralelizëm historik. Për palestinezët, ai përfaqëson shpresën se edhe kjo barrierë një ditë do të shembet.
“Nuk ka rëndësi sa të larta do të jenë barrierat, ato do të bien. Ashtu siç ra Muri i Berlinit, do të bjerë edhe muri palestinez”, deklaroi për Al Jazeera një aktivist në Bir Nabala.
Sot, pasojat e murit izraelit nuk maten vetëm me kilometrat e betonit dhe telave me gjemba, por me tokat që fermerët nuk mund t’i punojnë, familjet që nuk mund të takohen dhe komunitetet që janë shkëputur nga njëra-tjetra.
Ndërsa Evropa përkujton rënien e një prej simboleve më të errëta të ndarjes, në Bregun Perëndimor një mur tjetër vazhdon të përcaktojë jetën e miliona njerëzve. \tesheshi