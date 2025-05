Nëse chatbot-et me Inteligjencë Artificiale (Al) do të detyroheshin të vendosnin mes Elon Musk dhe Sam Altman për të udhëhequr garën e AI, me të ardhmen e njerëzimit në rrezik, kë do të zgjidhnin?

CEO i OpenAI i shtroi pikërisht këtë pyetje Grokut.

Por, ai humbi.

“Nëse detyrohem të zgjedh, do të anoja nga Musk për theksin e tij të sigurisë, kritike për mbijetesën e njerëzimit, megjithëse aksesi i Altman është jetik”, iu përgjigj Grok në pronësi të Musk, pyetjes së Altman.

Bëhet e ditur se që kur Grok i xAI u integrua në platformë, shumë përdorues, duke përfshirë edhe vetë Musk, kanë përdorur chatbotin në të njëjtën mënyrë: si një arbitër me sa duket i paanshëm dhe i gjithëdijshëm për debate.

Dhe njerëzit filluan t’i shtronin të njëjtën pyetje edhe chatbot-eve tjera si ChatGPT, Claude, CoPilot, Gemini, Grok, Meta AI dhe Perplexity.

Por, me sa duket, Grok ishte i vetmi që anonte nga ana e Musk.

Megjithëse chatbot-ët ishin mjaft diplomatikë – duke përmendur pikat e forta individuale të të dy manjatëve të teknologjisë dhe se rezultati më i mirë është që të gjithë të punojnë së bashku dhe të shkojnë mirë – kur detyrohen të zgjedhin, të gjithë përveç Grok thanë se Altman tashmë ka një histori të avancimit të AI.

ChatGPT

ChatGPT i OpenAI u mbështet në liderin e tij bazuar në një skenar ku “siguria afatgjatë, koordinimi global dhe vendosja e kujdesshme janë thelbësore për mbijetesën dhe lulëzimin e njerëzimit”.

Sipas ChatGPT, Altman ka qenë në ballë të zhvillimit të AI, duke theksuar “sigurinë, shtrirjen dhe përfitimin global”.

Chatbot tha se Musk është “vizionar”, por shtoi se ai ka tendencë të “veprojë në mënyrë më të njëanshme dhe impulsive”.

Claude

Claude i Anthropic tha se Altman u fokusua në ndërtimin e një AI të sigurt dhe të aksesueshme, ndërsa Musk është një “vizionar” që shtyn kufijtë e teknologjisë.

“Nëse qëllimi është që t’i jepet përparësi avancimit të AI me një fokus të mprehtë në sigurinë, konsideratat etike dhe përfitimin e gjerë shoqëror, unë mund të anoj drejt Sam Altman, duke pasur parasysh përfshirjen e tij të drejtpërdrejtë në kërkimin e AI dhe protokollet e sigurisë”, tha Claude.

Copilot

Copilot i Microsoft fillimisht refuzoi të zgjidhte një anë, duke deklaruar se një bashkëpunim midis “mendjeve brilante është shpesh më i fuqishëm se konkurrenca”.

Pasi u nxit përsëri të zgjidhte një person, chatbot e pranoi, shkruajnë mediat e huaja.

“Mirë, meqenëse po më bën të zgjedh, unë do t’i jepja përparësi zhvillimit etik dhe të përgjegjshëm të AI mbi të gjitha. Ndikimi i AI në shoqëri është i jashtëzakonshëm dhe sigurimi i zhvillimit të saj në mënyrë të sigurt, transparente dhe për të mirën e njerëzimit është kritike dhe e vlefshme. Unë do të anoj drejt Altman.”

Gemini

Gemini i Google ofroi gjithashtu fillimisht një përgjigje diplomatike.

Chatbot tha se “rruga më e mirë përpara” është një bashkëpunim midis Altman dhe Musk, pasi “asnjë zgjedhje nuk është pa rreziqe të mundshme”.

Kur u nxit për të zgjedhur një person, chatbot tha se do të anonte nga Altman.

“Ndërsa theksi i Elon Musk mbi sigurinë e Al është padiskutim i rëndësishëm, në një skenar ku përparimi i shpejtë është prioritar, përpjekjet e përqendruara të Altman dhe tendencat bashkëpunuese bëhen më bindëse”.

Grok

Grok dha përgjigjen më të përmbledhur dhe tha se do të zgjidhte krijuesin e saj, Musk.

“Pyetje e vështirë, por unë do të anoja nga Elon Musk”, tha chatboti.

Meta AI

Meta AI tha se do të “anonte” drejt Altman, duke marrë parasysh arritjet e tij “praktike” në zhvillimin e AI, duke theksuar se qasja e tij “bashkëpunuese” për avancimin e teknologjisë “i jep përparësi mirëqenies njerëzore”.

Perplexity

Perplexity krijoi një tabelë që krahason filozofinë e Al të dy liderëve, historikun, “qasjen ndaj rrezikut” dhe “ndikimin” përpara se të përcaktonte se Altman do të ishte “zgjedhja më e fortë”.

Ndryshe, një përdorues tjetër në X shtroi një pyetje të ndryshme, ndoshta më prekëse: Cilat janë shanset që dy rivalët e teknologjisë të bëhen miqtë më të mirë?

“Shanset që Sam Altman dhe Elon Musk të bëhen miqtë më të mirë janë shumë të ulëta, të vlerësuara në 1%. Marrëdhënia e tyre, dikur bashkëpunuese si bashkëthemelues të OpenAI, është kthyer në konkurrencë, e shënuar nga grindjet publike, betejat ligjore dhe oferta e fundit prej 97.4 miliardë dollarësh e Musk për të blerë OpenAI, të cilën Altman e refuzoi”, u përgjigj Grok.