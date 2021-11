Musk trefishoi miliardat brenda një viti, i pari mes miliarderëve të globit

Bizneset i kanë ecur mjaft mirë këtë vit dhe kjo e ka konsoliduar miliarderin amerikan Elon Musk, në pozitat e njeriut më të pasur të globit.

Ai renditet në krye të listës së 500 miliarderëve të globit nga rrjeti mediatik Bloomberg.

Përllogaritja më e fundit e Bloombergut flet për një vlerë neto të pasurisë së Musk prej 340 miliardë Dollarësh, më i lartë se Prodhimi i Brendshëm Bruto i Finlandës, që renditet në vendin e 40 në botë.

Pasuria e tij pati më tepër se trefishim brenda një viti dhe ndikim duket se ka pasur edhe rritja e lartë e të ardhurave për firmën e tij Tesla, që këtë vit u bë e pesta në botë në listën e markave me vlerë triliona Dollarëshe. Musk pati rritjen më të lartë të pasurisë mes gjithë miliarderëve të tjerë me 171 miliardë plus.

Ai nxjerr në vendin e dytë një tjetër manjat i teknologjisë së lartë, Jeff Bezos që mbante deri tani kreun. Pasuria e tij arriti këtë vit në 200 miliardë Dollarë, duke pësuar një rritje me 10 miliardë. Pas tij renditet francezi Bernar Arno, që aktivitetin e tij e shtrin në tregtinë e mallrave të konsumit. Megjithatë ai është i vetmi mes 9 emrave që kryesojnë listës, jashtë fushës së teknologjisë Hi-Tech, ku ndiqet në renditje nga Bill Gates, themelues i Microsoft.