Muslimanët në Austri dënojnë ligjin diskriminues të miratuar nga Parlamenti

Autoriteti Fetar Islam i Austrisë (IGGÖ) kritikoi ligjin e shumë kritikuar “kundër terrorizmit” që lejon rritjen e mbikëqyrjes e që synon komunitetin musliman të vendit. Duke vënë në dukje se asnjë rregull i tillë nuk është bërë kundër asnjë prej 16 komuniteteve të tjera fetare në Austri, Kryetari i IGGÖ Ümit Vural tha se ligji ka institucionalizuar diskriminimin ndaj muslimanëve.

Vural gjithashtu tha se qeveria ka treguar qartë se nuk ka qëllim për të shfaqur një qëndrim të përbashkët kundër ekstremizmit të djathtë.

“Qeveria dëshiron të bëjë përfitime të vogla politike përmes muslimanëve austriakë dhe të mbulojë dështimet e veta,” tha Vural, duke shtuar se IGGÖ do të vazhdojë të luftojë për të siguruar që të gjithë në vend të kenë të drejta të barabarta dhe do të ndërmarrin veprime ligjore nëse është e nevojshme.

Parlamenti austriak miratoi legjislacionin e diskutueshëm, tetë muaj pasi katër njerëz u vranë në një sulm në Vjenë. Sipas ligjit, krimet “e motivuara fetarisht” do të përbëjnë një vepër të veçantë penale dhe shkelësit e liruar me kusht gjithashtu mund të detyrohen të mbajnë një byzylyk elektronik të këmbës.

Në përgjithësi, monitorimi i autorëve terroristë duhet të rritet gjatë burgosjes së tyre dhe pas lirimit me kusht.

Sipas legjislacionit të ri, autorët e krimit tani mund të detyrohen të distancohen nga mjedisi shoqëror që kontribuoi në radikalizimin e tyre – të tilla si lëvizjet radikale dhe institucionet fetare. Ata që janë dënuar sipas një prej paragrafëve të Kodit Penal në të ardhmen do të përballen gjithashtu me tërheqjen e shtetësisë së tyre nëse kanë shtetësi të dyfishtë. Përveç kësaj, ata mund të humbin patentën e shoferit. Simbole të caktuara politike, përfshirë ato të përdorura brenda të djathtës ekstreme, u ndaluan gjithashtu sipas legjislacionit të ri.

Gjykatësit, grupet e të drejtave dhe opozita kanë kritikuar legjislacionin e kaluar të mërkurën për masat siq është detyrimi për mbajtjen e byzylykut elektronik në këmbë.

Disa kanë kritikuar gjithashtu valën e re të krimeve “të motivuara fetarisht”.

“Theksimi i ‘motivit fetar’ për krimet është i panevojshëm, por gjithashtu shqetësues nga pikëpamja e të drejtave themelore,” i tha të mërkurën Agjencisë France-Presse (AFP) presidentja e Shoqatës së Gjyqtarëve të Austrisë, Sabine Matejka.

Ajo gjithasthu tha se “është alarmante që motivet e tjera nuk janë theksuar gjithashtu, si racizmi.”

Megjithëse Ministria e Drejtësisë tha që kritika do të “shqyrtohej”, ligji u miratua pa rishikime të mëtejshme.

Legjislacioni i ri rregullon gjithashtu aktivitetin fetar islam, veçanërisht përmes një regjistri të detyrueshëm të të gjithë hoxhallarëve, një masë e kritikuar nga përfaqësuesit e komunitetit musliman dhe nga udhëheqësit e kishës.

Kombi i vogël me më pak se 9 milion është shtëpia e një prej pakicave më të mëdha për individ të luftëtarëve Daesh në Evropë, me rreth 150 individë që janë kthyer atje pasi u bashkuan me Daesh në Siri ose Irak, ose u përpoqën ta bëjnë këtë. /mesazhi.com