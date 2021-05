Mustafi do të largohet nga Schalke

Schalke 04, ka njoftuar se shumë lojtarë do të largohen nga klubi pas largimit nga Bundesliga gjermane.

Kontratat e Benjamin Stambouli dhe Bastian Oczipka do të përfundojnë pas rënies në Bundesliga 2, ndërsa marrëveshjet me Steven Skrzybski, Alessandro Schöpf, Shkodran Mustafi dhe Nabil Bentaleb do të skadojnë, ka njoftuar klubi i Schalkes, përcjell lajmi.net.

Loanees William (VfL Wolfsburg), Goncalo Paciencia, Frederik Rönnow (të dy Eintracht Frankfurt) dhe Kilian Ludewig (RB Salzburg) do të kthehen në klubet e tyre pas përfundimit të huazimit.

“Schalke 04 dëshiron t’u urojë lojtarëve dhe anëtarëve të stafit të tyre të gjitha të mirat për të ardhmen e tyre personale dhe profesionale. S04 do të shpallë vendime të mëtejshme të personelit në kohën e duhur”, shkruhet në fundin e këtij njoftimi.

Akoma nuk dihet se cili do të jetë klubi i ri për Shkodran Mustafin, për momentin ai është një agjent i lirë