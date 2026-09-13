Mustangu më ekstrem i Ford-it është edhe më i rrallë nga sa mendoni

Ford ka prodhuar 384 Mustang GTD gjatë tetë muajve të parë të vitit 2026, duke përbërë vetëm 0.986% të prodhimit total të modelit.
Në total, Ford ka prodhuar 39,330 Mustangë deri në fund të gushtit.
GTD arriti prodhimin më të lartë në qershor me 58 njësi, ndërsa në gusht u prodhuan 50.
Mustang GTD është versioni rrugor i Mustang GT3 dhe zhvillon 815 kuaj fuqi nga motori V8 5.2-litërsh.
Ai përdor kambio automatike, shumë fibra karboni dhe teknologji të avancuar të pezullimit.
Me një çmim fillestar mbi 325,000 dollarë dhe prodhim shumë të kufizuar, GTD pritet të mbetet një nga Mustang-ët më të rrallë dhe më të veçantë të historisë.