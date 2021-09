Na presin disa muaj të vështirë me Covid-19, sipas disa shkencëtarëve

Tre deri në gjashtë muajt e ardhshëm të pandemisë do të jenë tepër të vështirë, sipas disa shkencëtarëve.

Përhapjet e virusit do të mbyllin shkollat, banorët e vaksinuar të azileve do të përballen me frikën e infeksionit dhe punonjësit do të përballen sërish me frikën e rikthimit në zyrë, teksa spitalet mbingarkohen, edhe një herë.

“Po vëmë re rritje të vazhdueshme të përhapjes së virusit në të gjithë botën,” tha Michael Osterholm, drejtori i Qendrës për Kërkimet mbi Sëmundjet Infektive në Universitetin e Minesotës në Minneapolis, dhe një këshilltar i presidentit Joe Biden.

Me miliarda njerëz në të gjithë botën nuk janë vaksinuar ende ndërsa ekonomitë po rihapen. Edhe pse normat e imunizimit po rriten, gjithmonë do të ketë njerëz që janë të rrezikuar nga virusi: foshnje të porsalindura, njerëz që nuk duan të vaksinohen, dhe ata që janë vaksinuar por që vuajnë nga sëmundje të tjera.

Muajt ​​e ardhshëm do të jenë të vështirë. Një rrezik kryesor është nëse zhvillohet një variant rezistent ndaj vaksinave.

COVID-19 në krahasim me pandemitë e tjera

Është e mundur që virusi SARS-COV-2 të mos ndjekë rrugën e pandemive të së kaluarës. Në fund të fundit, ai është një patogjen i ndryshëm, i ri dhe potencialisht më i transmetueshëm. Tashmë është më shumë se dy herë më vdekjeprurës se çdo shpërthim tjetër virusi që nga gripi spanjoll i vitit 1918.

Historia na ka treguar se është i gabuar besimi se viruset automatikisht bëhen më të butë me kalimin e kohës. Edhe pse mutacionet e reja nuk janë gjithmonë më të rënda se paraardhësit e tyre, pandemitë në fakt mund të bëhen më vdekjeprurëse me kalimin e kohës, pasi virusi përshtatet me mjedisin e ri.

Disa studiues thonë se SARS-CoV-2 mund të bëhet plotësisht rezistent ndaj gjeneratës së parë të vaksinave.

“Ky është një skenar që ne shpresojmë se nuk do të ndodhë,” tha Simonsen. “Nuk mund të fillojmë sërish nga e para”.

Si do të përfundojë COVID-19?

Ajo çka duket qartë është se pandemia nuk do të përfundojë në gjashtë muaj. Elementi kryesor duhet të jetë vaksinimi, thonë ata.

Më shumë se 5.66 miliardë doza vaksine janë administruar në të gjithë botën, sipas gjurmuesit të vaksinave Bloomberg. Por suksesi i vaksinimit në disa rajone, si Bashkimi Europian, Amerika e Veriut dhe Kina, maskon dështimin në të tjerët. Shumica e vendeve në Afrikë kanë vaksinuar vetëm më pak se 5% të popullsisë së tyre me dy doza. India ka administruar mjaftueshëm doza për të mbuluar vetëm rreth 26% të popullsisë.

Kombe si Danimarka dhe Singapori, të cilat kanë arritur t’i mbajnë rastet relativisht të ulëta, tashmë po lëvizin drejt një të ardhmeje me më pak kufizime sigurie. Të tjerë, si SHBA-ja dhe Britania e Madhe, po përjetojnë sërish numra rekord infeksionesh. Ndërkohë, Kina, Hong Kongu dhe Zelanda e Re janë zotuar se do të vazhdojnë të punojnë me vigjilencë për të eliminuar virusin në vend.

“Procesi përfundimtar nuk do të jetë uniform,” tha Charters. Pandemia “është një fenomen biologjik, por është gjithashtu një fenomen politik dhe shoqëror”.

Shumica prej nesh do të duhet të përgatiten për të jetuar disa muaj të vështirë me pandeminë. /monitor