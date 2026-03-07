Ballina Lajmet Kosovë “Nata e Zjarreve” në Prekaz përmbyll aktivitetet e Epopesë së UÇK-së

“Nata e Zjarreve” në Prekaz përmbyll aktivitetet e Epopesë së UÇK-së

Me manifestimin tradicional “Nata e Zjarreve” në Prekaz të Skenderajt dhe një program artistik, sonte përmbyllen aktivitetet e organizuara për nderë të Epopesë së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Ndezja e flakadanëve do të bëhet në shtatë rajonet e Kosovës, ndërkaq në orën 19:00 në sheshin “Adem Jashari” në Skenderaj do të mbahet një program artistik. 28 vjet më parë më 5, 6 dhe 7 mars 1998, forcat serbe rrethuan kullën e Jasharëve.

Në përballje të pabarabartë, Adem Jashari, së bashku me familjen e tij, zgjodhën qëndresën deri në flijim, duke u bërë simbol i pathyeshmërisë dhe i vendosmërisë për çlirim, shkruan RTK.

Kjo është agjenda për ditën e tretë, 7 mars, të Epopesë së UÇK-së

7 Mars

18:00 – Nata e Zjarreve në Prekaz;

18:15 – Ndezje e flakadanëve në shtatë rajonet e Republikës së Kosovës;

19:00 – Program artistik në sheshin “Adem Jashari” në Skenderaj.

Dje krerët e shtetit kanë bërë homazhe për 27-vjetorin e ngjarjes, flijimin e familjes Jashari, duke u përjetësuar në historinë shqiptare, raporton RTKlive.

Përveç tyre, homazhe bënë qytetarë të shumtë, personalitete të tjera të ekzekutivit dhe të qeverisjes lokale.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram