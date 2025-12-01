NATO: Situata në veri të Kosovës e qetë, por e brishtë pas mbylljes së strukturave paralele serbe

Situata në katër komunat veriore të Kosovës vazhdon të jetë e qetë, por mbetet e brishtë pas mbylljes së strukturave paralele serbe.
Kështu ka vlerësuar një zyrtar i lartë i Divizionit për Operacione të NATO-s gjatë një takimi të mbyllur me gazetarë, ku i është përgjigjur pyetjeve të gazetarit të Tëvë1, Venhar Isufi.
Zyrtari i NATO-s tha se zhvillimet e fundit në veri, përfshirë sulmin në Banjskë dhe incidentin në kanalin Iber–Lepenc, vazhdojnë të jenë faktorë të ndjeshëm për situatën e sigurisë.
“Situata në Kosovë, gjegjësisht në katër komunat veriore, vazhdon të mbetet e qetë, por e brishtë pas mbylljes së strukturave paralele serbe, ndërrimit të tabelave dhe bllokimeve të rrugëve që kanë ndodhur atje”, deklaroi ai.
I pyetur për provokimet nga Serbia përmes dronëve në pikat kufitare Jarinjë dhe Bërnjak, zyrtari konfirmoi se KFOR-i është i informuar dhe po ndjek zhvillimet nga afër.
“Ne jemi duke monitoruar situatën, meqë kemi parë disa raportime për dronë në hapësirat ajrore mbi pikat kufitare Jarinjë dhe Bërnjak, dhe jemi në kontakt me institucionet e Kosovës,”** u tha ndër të tjera.
Lidhur me sabotimin e kanalit Iber–Lepenc, NATO tha se ende nuk ka informacione shtesë, duke theksuar se çështja është në kompetencë të Policisë së Kosovës, me të cilën KFOR-i mbetet në koordinim të vazhdueshëm.
Zyrtari rikujtoi se NATO aktualisht ka mbi 5 mijë trupa të KFOR-it në Kosovë, me mandat për të garantuar paqen dhe sigurinë në terren.
NATO përsëriti kërkesën drejtuar Serbisë që autorët e sulmit të 24 shtatorit në Banjskë të dalin para drejtësisë, ashtu si edhe përgjegjësit për sulmet ndaj trupave të KFOR-it në maj të vitit 2023, ku u plagosën disa ushtarë ndërkombëtarë.
Në fund, aleanca i bëri thirrje të dyja palëve, Kosovës dhe Serbisë, që të vazhdojnë dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, nën drejtimin e të dërguarit të BE-së, Peter Sørensen.