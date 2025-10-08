Ndërmjetësit amerikanë nuk do të largohen nga Egjipti pa marrëveshje

Sipas mediave amerikane, ndërmjetësit Steve Witkoff dhe Jared Kushner po udhëtojnë drejt Sharm el-Sheikh, ku të mërkurën në mëngjes do t’i bashkohen negociatave mbi propozimin e Trumpit për Gazën.
Burime për median Axios thonë se Witkoff dhe Kushner “nuk do të largohen nga Egjipti derisa të arrihet një marrëveshje për lirimin e pengjeve dhe përfundimin e luftës”.
Në bisedime pritet të marrë pjesë edhe këshilltari kryesor i kryeministrit izraelit Netanyahu, Ron Dermer, ndërsa nga pala ndërmjetësuese do të marrë pjesë edhe kryeministri dhe ministri i jashtëm i Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.
Negociatat pritet të zhvillohen në kuadër të përpjekjeve ndërkombëtare për një armëpushim të qëndrueshëm dhe për t’i dhënë fund luftës në Gaza. /mesazhi